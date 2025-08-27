Президент Азербайджану заявив про вторгнення Росії і окупацію країни - що сталось

Президент Азербайджану заявив, що у 1920 році російська армія силою окупувала Азербайджан, позбавивши його незалежності та приєднавши до СРСР.

Про що сказав Алієв:

СРСР силою включив Азербайджан до свого складу

У 1917 році було створено незалежну Азербайджанську Демократичну Республіку

Азербайджан підтримує територіальну цілісність України

У 1920 році російські війська вторглися в Азербайджан і окупували його територію. Таким чином входження Азербайджану до СРСР відбулось силовим методом. Про це заявив президент країни Ільхам Алієв заявив в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, текст опублікований на сайті президента Азербайджану.

Він зазначив, що це відбулося в перші місяці радянізації країни. Після розпаду Російської імперії у 1917 році було створено Азербайджанську Демократичну Республіку — першу демократичну державу мусульманського світу, засновану у травні 1918 року.

"Вона проіснувала до квітня 1920 року, коли російська армія вторглася в Азербайджан і окупувала країну. Більшовики, які здійснили революцію 1917 року, обдурили народ. Їх гаслами були: "фабрики і заводи - робітникам, земля - селянам, свобода - народам". Ми створили свою власну державу. Але більшовики відібрали її у нас. У квітні 1920 року російська армія вторглася в Азербайджан і окупувала його", - сказав президент Азербайджану.

Алієв також підкреслив, що Азербайджан із самого початку російської агресії проти України підтримує її територіальну цілісність, спираючись на власний досвід держави, яка сама зазнала порушення кордонів.

Він наголосив на послідовній позиції Баку проти будь-яких проявів сепаратизму та на відстоюванні принципу єдності держав — не лише юридичної та контрольної, а й фізичної, що передбачає ефективні політичні інститути.

"Наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати", - сказав він.

Як писав Главред, Азербайджан швидко посилює свою геополітичну вагу, дедалі активніше діючи самостійно на міжнародній арені та поступово виходячи з-під впливу Росії, зокрема у питанні врегулювання конфлікту з Вірменією. Про це в інтерв’ю Главреду розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, коментуючи напруження у відносинах між Баку та Москвою.

Він підкреслив, що Азербайджан демонструє незалежність у своїй політиці, а стратегічний союз із Туреччиною значно зміцнює його позиції. Нині Баку вже виступає самостійним гравцем і, ймовірно, надалі лише посилюватиме свій вплив.

"Це додасть Баку впевненості в тому, що Росія нічого не зможе зробити. А якщо Азербайджану, незважаючи на певні заперечення Москви, вдасться підписати мирну угоду з Вірменією, Баку фактично позбудеться останньої залежності, пов'язаної з Карабаським конфліктом, в якому Росія відігравала дуже велику роль", - вказує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали історичну мирну угоду між своїми державами, посередником у якій виступив президент США Дональд Трамп.

Коментуючи ситуацію в Україні, Алієв наголосив, що Київ не повинен миритися з окупацією власних територій. Таку позицію він озвучив у відповідь на запитання українського журналіста, який попросив дати пораду Україні, що досі стикається з проблемою окупації, як і Азербайджан раніше.

Тим часом Росія нарощує військову присутність у Вірменії на тлі напруження з Азербайджаном. Зокрема, Москва пришвидшила доукомплектування 102-ї військової бази у Ґюмрі, повідомили в Головному управлінні розвідки.

Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

