glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

"Перевищимо показник минулого року": Британія заявила про потужну військову підтримку України

9 января 2023, 19:27
У Міноборони Британії підкреслили, що Лондон вже надав Україні понад 200 броньованих машин.
'Перевищимо показник минулого року': Британія заявила про потужну військову підтримку України
Британія заявила про потужну військову підтримку України / pixabay, wikipedia.org

Велика Британія заявила про непохитну підтримку України у протистоянні російському воєнному вторгненню.

Як повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter, у 2023 році Об'єднане Королівство має намір досягти або перевищити показник минулого року щодо надання військової допомоги Україні.

"Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо військову підтримку минулого року у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що на сьогодні Лондон надав Україні понад 200 броньованих машин, включаючи Stormer, озброєний ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff та M113.

Військова допомога Україні

Нещодавно влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Більше новин про військову допомогу Україні:

війна в Україні Британия військова допомога війна Росії та України
Реклама
Поддержите Главред

Останні новини

20:35

Коштує копійки, а результат на мільйон: навіщо люди вливають 2 склянки оцту в унітаз

20:29

"Відстоював честь Росії": ЗСУ ліквідували 29-річного вбивцю-кримінальника

20:16

У Росії раптово помер розробник ракет Калібр, якими окупанти б'ють по українській інфраструктуріВідео

20:10

Найстрашніший день року: прикмети на 11 січня і що не можна робити, щоб нещастя не залучитиВідео

20:03

Жінок ґвалтували і розстрілювали: окупант похвалився вбивством українців у ЛиманіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:45

Більше не жінка: зірка фільму Брат 2 розповіла, як залишилася без волосся

19:38

Кайлі Дженнер знову самотня - чому мама-мільярдерка кинула Тревіса Скотта

19:27

"Перевищимо показник минулого року": Британія заявила про потужну військову підтримку УкраїниВідео

19:20

Ми - на кордоні з убивцями, чорт забирайПогляд

Реклама
19:18

Мнуть лапами і мурчат: чому кішки люблять масажувати господаря

18:53

"Деякі падають в море, деякі - росіянам на голови": Ігнат розповів про російські ракетиВідео

18:45

Недолугий пропутінський стрінгоносець Тарзан образився на санкції і звернувся до президента УкраїниВідео

18:37

Вже 1000 депутатів місцевих рад звернулися до президента щодо вето на закон про містобудівну реформу

18:34

Потужна "бавовна" на авіабазі Енгельс-2: росіяни готуються до нових вибухів — СхемиФотоВідео

18:27

Прямо зараз Росія почала масштабний штурм Соледара - МалярВідео

18:22

"Почав моментально кричати": Чарльз III влаштував скандал Гаррі і ВільямуВідео

18:08

Німеччина не готова давати ЗСУ танки Leopard 2: у Шольца зробили заявуВідео

18:02

"Норма російського буття – добивати того, хто впав": аналітик розповів, чи очікувати повстання в РФВідео

18:01

"Вбивці танків" змінять хід війни: західні БМП стануть залізним кулаком ЗСУ – ЗМІВідео

18:00

Гороскоп на завтра 10 січня: Рибам - успіх у всьому, Водоліям - проблемиВідео

Реклама
17:37

Зруйновано 100 будинків, люди в лікарнях: росіяни масовано ракетами накрили ОчаківВідео

17:35

"Страшенно не люблю брехні": Шаманська викрила Ханумака у брехні після заяви про розлучення

17:30

Астаф'єва розповіла, як напідпитку записувала відео для Залужного

17:27

"Будемо забирати своє": полковник СБУ розповів про підготовку контрнаступу ЗСУВідео

17:01

"Хочуть закидати трупами": Єрмак розповів про важку ситуацію в Соледарі та БахмутіВідео

16:56

Резніков повідав, кого будуть брати в ЗСУ в першу чергу і чи буде посилена мобілізаціяВідео

16:54

Санта Дімопулос назвала зрадницю Ані Лорак порожнім місцем: "Про порожнечу краще не думати"

16:50

Розвал РФ: західні експерти спрогнозували ймовірні терміни та назвали причиниВідео

16:42

Зірвуть золотий куш: на три знаки Зодіаку чекає фантастичний успіх у найближчі 10 роківВідео

16:16

Зірка серіалу "Папік" розповіла, за чий рахунок живе за кордономВідео

16:10

Чому не можна нікому чіпати ґудзики 10 січня: прикмети та заборони дняВідео

16:00

Боровся за екологію і демократію, а помер за Росію: під Херсоном розірвало російського окупанта

15:59

Ніхто з союзників не зробив достатньо: Кулеба назвав шлях до перемоги над РФВідео

15:59

Шуби, ботфорти, Париж і тачки: мережу розбурхала прес-офіцер ДМСУ

15:51

Україну огорне крижаний дощ: синоптики назвали найнебезпечніші регіониВідео

15:42

Кожен другий вдома розмовляє тільки українською, російська для 58% українців не важлива - опитуванняВідео

15:41

Херсонець зі Штатів: неймовірна історія американського педагога, який 8 місяців провів в окупаціїВідео

15:34

Грізний "Суперник" для РФ: ЗСУ можуть озброїти британськими танками Challenger 2Відео

15:29

Антиукраїнцю і антивакцинатору Михалкову поставили діагнозВідео

15:28

Побачити Париж і потрапити в скандал: пресофіцер ДПСУ відповість за відпустку у Франції

Реклама
15:00

Сутула Долина потрусила старезним тілом біля ялинки на МальдівахВідео

14:52

Чудовий торт Наполеон з 3 інгредієнтів: шедевральний рецепт за 30 хвилинВідео

14:50

Як обрати повербанк для зарядки гаджетів: важливі нюанси, на які варто звернути увагуВідео

14:46

"Треться геніталіями з іншою": зірка 95 Кварталу та блогерка Шаманська розлучаютьсяВідео

14:43

"Бідні діти, нового татка їм створили": Кіркоров показав обличчя після пластикиВідео

14:35

Україна просила Грузію повернути передані в 2008 році Буки, але в Тбілісі відмовилиВідео

14:12

На польський ринок прорвалася компанія, за якою стоїть білоруський олігарх і син Лукашенка

14:06

Прорив ЗСУ до Мелітополя і вихід до Донецька: експерт назвав умову перелому у війніВідео

13:58

Останні романтики: п'ять чоловічих імен, власники яких роблять дам щасливимиВідео

13:49

"РФ не воює з Україною": у Путіна цинічно виправдали вбивства українцівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять