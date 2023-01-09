'Перевищимо показник минулого року': Британія заявила про потужну військову підтримку України

У Міноборони Британії підкреслили, що Лондон вже надав Україні понад 200 броньованих машин.

Британія заявила про потужну військову підтримку України / pixabay, wikipedia.org

Велика Британія заявила про непохитну підтримку України у протистоянні російському воєнному вторгненню.

Як повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter, у 2023 році Об'єднане Королівство має намір досягти або перевищити показник минулого року щодо надання військової допомоги Україні.

"Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо військову підтримку минулого року у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що на сьогодні Лондон надав Україні понад 200 броньованих машин, включаючи Stormer, озброєний ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff та M113.

Військова допомога Україні

Нещодавно влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Більше новин про військову допомогу Україні: