Путіна в РФ можуть "перезавантажити" в ручному режимі – Клімкін/ сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін уже перетворився із геополітичного гравця на геополітичного бандита. Тому російські еліти почали ставити собі питання, чи можна ставити знак дорівнює між Путіним і Росією.

Усвідомлюючи усі помилки глави Кремля, еліти та силовики в РФ можуть ухвалити рішення і запустити "персональне перезавантаження" першої особи Росії. Про це розповів міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю "Обозревателю".

"Сьогодні (серед еліт РФ – ред.) починаються розмови: а Росія – це Путін? Чи не зовсім Путін? Чи зовсім не Путін?" – зазначає Клімкін.

За його словами, Путін уже втратив усі червоні лінії щодо України. Агресивні дії російського диктатора відвернули від нього багатьох колишніх союзників. Зокрема, останнє засідання СНД показало, що Путін втрачає вплив на Кавказі, в центральній Азії і в Азії загалом.

Клімкін зазначив, що силовики та еліти теж розуміють, як стрімко Путін втрачає підтримку. Тому вони готуються до рішучих дій.

"Питання в тому, як вони будуть діяти, але в певний момент діяти вони будуть, оскільки вони втрачають Росію, яку вони також будували разом з Путіним. Тоді в Росії зрозуміють, що персональне перезавантаження – це єдина можливість якимось чином почати знову розмовляти з Заходом", – наголосив Клімкін.

Раніше повідомлялося, що Путін останнім часом часто згадує про переговори між Україною і Росією. Вони йому потрібні, щоб спробувати домовитися про перемир’я. Для Путіна зараз дуже потрібне перемир’я, адже ситуація у війні розгортається зовсім не на його користь. Про це розповів російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що дефрагментація Російської Федерації вже почалася. У країні-агресорі триває активна боротьба за можливість бути при владі в майбутньому. Вже зараз там є по суті вісім армій, і кожна з них має своє політичне крило.

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