Перепон для далекобійних ударів по РФ немає: в НАТО рознесли червоні лінії Путіна

Попередження Путіна щодо далекобійного ураження Росії не варті нічого, окрім скептицизму.

https://glavred.net/world/pregrad-dlya-dalnoboynyh-udarov-po-rf-net-v-nato-raznesli-krasnye-linii-putina-10598234.html Посилання скопійоване

У заявах з Кремля немає реальних причин для занепокоєння / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив попередження кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо перетину так званих "червоних ліній" заходом у випадку надання Україні дозволу на удари по країні-агресору Росії.

В інтерв'ю The Times він скептично оцінив заяву з Кремля та навів, як аргумент приклад нещодавньої військової допомоги для Російської Федерації з Північної Кореї та Ірану.

Столтенберг переконаний, що у випадку отримання Україною дозволу на ураження цілей на території Росії далекобійним озброєнням заходу, неправильно говорити про те, що союзники НАТО стануть стороною конфлікту.

відео дня

"Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку і постачають ракети, безпілотники до Росії, не стаючи при цьому безпосередньою стороною конфлікту", – наголосив генсек.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Надання Україні дозволу на удари вглиб Росії - позиція партнерів

Україна активно працює над тим, щоб розширити радіус своїх ударів по стратегічних об'єктах ворога і вглиб Росії. Однак для цього потрібен дозвіл від західних партнерів. У спробах переконати їх його надати Україна передала США та Великій Британії список потенційних цілей на території ворога, які можуть бути атаковані за умови дозволу.

Нещодавно The Guardian писали, нібито Сполучені Штати і Велика Британія таки надали Києву дозвіл на удари далекобійними ракетами по об'єктах у тилу Росії, але не оголосили про це офіційно.

Однак згодом президент Володимир Зеленський запевнив, що попри чутки, Україна все ще не має дозволу Заходу бити переданою далекобійною зброєю по території Росії.

Читайте також про позицію НАТО в контексті війни в Україні:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред