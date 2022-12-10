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"Зрадила Бога": Кулеба різко пройшовся по Російській православній церкві

10 грудня 2022, 19:05
Кулеба наголосив, що Україна буде використовувати всі законні способи для придушення тих релігійних груп, які виступають за знищення української державності.
'Зрадила Бога': Кулеба різко пройшовся по Російській православній церкві
Кулеба різко пройшовся по російській православній церкві / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська православна церква "зрадила Бога", підтримуючи війну проти українського народу. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю для National Catholic Reporter.

"Російська православна церква зрадила Бога. Все, що вони роблять - проти Божої волі. Я не думаю, що це ні морально, ні політично прийнятно бути пов'язаним з цією інституцією", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба підкреслив, що віруючі мають право на свободу віросповідання і сповідувати свою віру так, як вони цього бажають. Він також зауважив, що Україна буде використовувати всі законні способи для придушення тих релігійних груп, які виступають за знищення української державності.

Як зазначив глава МЗС, низка православних священиків благословляли військові дії Росії, переховували шпигунів і поширювали матеріали, вигідні для Росії.

"Під час війни, коли нація бореться за своє виживання, – це неприпустимо", - наголосив Кулеба.

В Україні хочуть заборонити УПЦ МП

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

Раніше відомий релігієзнавець і громадський діяч Ігор Козловський розповів, як ієрархи УПЦ МП протистоятимуть її забороні. Якщо в Україні законодавчо заборонити діяльність УПЦ МП, то це може спрацювати, але є небезпека, що ієрархи цієї церкви завалять суди позовами з оскарженнями такого закону – і їх розгляд може розтягнуться на багато місяців або навіть на багато років.

Також Козловський зазначав, що реакція Росії на можливу заборона УПЦ МП в Україні не змусить себе чекати, але реакція країни-агресора нам не цікава. Ми не повинні на це якось реагувати і озиратися на росіян, впевнений релігієзнавець.

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УПЦ МП Дмитро Кулеба ПЦУ війна Росії та України
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