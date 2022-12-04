glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Релігієзнавець розповів, як ієрархи УПЦ МП протистоятимуть її забороні

4 грудня 2022, 09:39

За словами релігієзнавця Ігоря Козловського, єдиний вихід, який залишився у ієрархів УПЦ МП – максимально тягнути час за допомогою судових тяжб.

УПЦ МП, Козловський
Релігієзнавець розповів, як ієрархи УПЦ МП протистоятимуть її забороні / колаж фото УНІАН

Якщо в Україні законодавчо заборонити діяльність УПЦ МП, то може спрацювати, але є небезпека, що ієрарх цієї церкви завалять суди позовами з оскарженнями такого закону – і їх розгляд може розтягнуться на багато місяців або навіть на багато років. Про це в інтерв'ю Главреду розповів відомий релігієзнавець і громадський діяч Ігор Козловський.

"Розумієте, вони працюють не тільки в правовому полі України, але і в канонічному просторі Православної церкви. Є канони, які чітко описують, яка церква є або повністю, або відносно незалежною — автокефальна, Автономна або екзархат. УПЦ МП не є ні автономною, ні автокефальною, ні екзархатом. ПЦУ - це канонічна автокефальна церква, вона є в диптиху (переліку православних автокефальних церков - Главред). УПЦ МП розглядається світовим православ'ям як складова частина Московського патріархату. Тобто вони не вирішили канонічні питання до кінця і не сказали, що розривають зв'язки. Але ми бачимо, що в їх статуті сказано, що вони існують згідно з грамотою, яку видав Московський патріарх в 1990 році. А там записано, що вони є фактично частиною Московського патріархату і поєднуються зі світовим православ'ям через Московський патріархат", −сказав він.

За словами Козловського, єдиний вихід, який залишився у ієрархів УПЦ МП – тягнути час за допомогою судових тяжб.

"Цей канонічний зв'язок є - це реальність. Як їм це вирішити? Вони не можуть оголосити свою автокефалію, тому що, якщо вони її оголошують, Вселенський Патріарх та інші церкви можуть сказати (і вони про це вже говорять), що вже є канонічна автокефальна церква України, ПЦУ, в яку ми вам пропонували приєднатися ще в 2018 році, але ви цього не зробили. Це для них є викликом, який треба переосмислювати, вирішувати. Тому вони з цим будуть тягнути, доводити до судових слухань. Так само, як це було з законом про перейменування релігійних організацій, які мають свій центр в країні-агресорі, прийнятий ще в 2018 році і виявився "сплячим" законом, тому що через оскарження в судових інстанціях він призупинився. Хоча насправді, використовуючи цей закон, вже можна було починати цю роботу з переосмислення позицій, але цього не сталося. Поточний закон про заборону діяльності УПЦ МП може спрацювати, але є небезпека в тому, що він може бути оскаржений в суді, через що почнеться система багатомісячних або навіть багаторічних слухань. І ми будемо бачити, що церква буде продовжувати діяти, тому що питання ще не вирішене", − підсумував він.

Ситуація із забороною УПЦ МП в Україні

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" відкрито кримінальне провадження.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Пізніше, 29 листопада депутати Львівської облради вирішили заборонити роботу об'єктів колишньої УПЦ (Московського патріархату) на території регіону.

Інші новини:

УПЦ МП Ігор Козловський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:42

ЗСУ диктують ініціативу в Луганській області: знищують логістику і б'ють війська РФ

11:23

Після усунення Путіна в Росії за владу воюватимуть бойовики Пригожина і Кадирова - історикВідео

11:18

ЗСУ ліквідували бездітного окупанта-добровольця: вдова хоче народити від нього після смертіВідео

11:00

Як відмити ламінат до блиску: проста покрокова інструкція для справжніх поціновувачів чистоти

10:44

Путін забрехався про причини і наслідки: у Пентагоні вказали корінну причину нападу РФ на УкраїнуВідео

Реклама
10:33

Чекала "русский мир" і окупантів у Києві: Анатоліч озвучив позицію мовчунки Maruv з приводу війниВідео

10:05

ЗСУ звільнять лівобережжя Херсонщини, окупанти розуміють неминучість поразки - ОК ПівденьВідео

09:50

Поїздка Шойгу в лігво Лукашенка: в ISW розкрили мету візиту, пов'язаного з УкраїноюВідео

09:43

Введення в храм Пресвятої Діви Марії - теплі привітання і зворушливі листівки на 4 грудняФото

09:42

З Путіним – в останню чергу: Макрон поговорить з Зеленським і ще двома лідерами перед дзвінком диктаторуВідео

09:39

Релігієзнавець розповів, як ієрархи УПЦ МП протистоятимуть її забороніВідео

09:04

"Зірвати і затримувати": у США розповіли, як будуть боротися з поставками зброї з Ірану в РФВідео

08:53

Путін здивований провалом РФ, він може змінити цілі в Україні – директор розвідки СШАВідео

08:35

Іспанські поліцейські дізналися, звідки в посольство України надіслали лист з вибухівкою

08:34

Закидали коктейлями Молотова: на блогершу Стужук скоїли напад вночі

08:23

Не можна жаліти ваньку, кинутого на забій в холодний окопПогляд

08:21

"Гарантії безпеки для Росії": заява Макрона стала частиною інформаційної операції РФ – ISWВідео

07:36

Темп наступу ЗСУ на сході зросте в найближчі тижні: в ISW заявили про наближення змін на фронтіВідео

07:08

Що можна і не можна робити на Введення у храм Пресвятої Богородиці 4 грудня: заборони, традиції, прикмети

06:24

Світ дивиться на це і крутить пальцем біля скроніПогляд

Реклама
04:30

"Падіння Донецька - очевидна реальність": у Зеленського розповіли про контрнаступ ЗСУВідео

03:43

"Зробіть що-небудь з ними": Волочкова показала груди, які розпливлисяВідео

03:05

Яку біду може накликати залишений на ніч ніж на столі: народні прикмети та забобони

02:30

Генерал ЗСУ спрогнозував, звільнення якого міста запустить деокупацію Криму

02:00

Роздягнена Брітні Спірс поділилася своїми інтимними вміннями

01:34

Чи можна спати з грілкою і чим вона може бути небезпечна

00:20

"Під прицілом – мирні українці": глава Пентагону розніс РФ через війну в УкраїніВідео

03 грудня, субота
23:33

"Дальність перевищує 100 кілометрів": Жданов розповів, які "плюшки" ЗСУ могли отримати від ЗаходуВідео

22:59

Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки - АрахаміяВідео

22:26

"HIMARS в дії": генерал Ходжес заявив, що українські війська затягують петлю навколо КримуВідео

22:20

Прикмети на 5 грудня: які 2 речі можуть принести великі неприємностіВідео

21:53

День замовлення подарунків Діду Морозу: що просити у бородатого і що дарувати близьким

21:50

Прикмети на 4 грудня: названо 5 важливих речей, які заборонено робити у велике святоВідео

21:38

Окупанти вичікують: експерт назвав 3 причини, чому РФ досі не влаштувала ракетний удар по УкраїніВідео

21:32

68-річна Успенська вийшла на сцену в обтягуючому порізаному комбінезоні

21:28

Завдавав клопоту оборонцям Бахмута: ЗСУ вправно "приземлили" дорогущий винищувач окупантів Су-34

21:13

Наповнити оселю морською свіжістю: 7 способів, як зволожити повітря вдома

20:42

Франція може принципово відмовитися передати Україні зброю: Макрон назвав кілька причинВідео

20:07

"А що сталося?": Могилевська жорстко висміяла ПутінаВідео

20:06

"До останнього українця чи поляка": Лукашенко жалюгідно лякає Україну продовженням війниВідео

Реклама
19:21

Вперше з 1981 року: Леонтьєв раптово відмовився від виступів у Росії

19:20

Московська недоімперія зла зазнає історичної поразкиПогляд

19:09

"Готуйтеся до Ялти": на Банковій росіянам порадили забути вже нарешті про БахмутВідео

19:08

Лепс оскандалився на своєму концерті і нахамив шанувальниці

19:07

"Це "подарунок" для росіян": релігієзнавець пояснив, що буде після заборони УПЦ МП в УкраїніВідео

19:05

Шкаралупа сама відлетить: як правильно варити яйця, щоб білок не приставав до шкаралупиВідео

18:38

Не оцет і не лимонна кислота: домашній засіб ідеально відмиє чайник до блискуВідео

18:32

"А що, сісти і плакати": Квіткову звинуватили в отриманні задоволення від життя

18:19

Священики МП налаштовуватимуть вірян проти влади, вони відповідатимуть за "гріхи" - релігієзнавецьВідео

18:00

Любив чужі могили: ЗСУ ліквідували окупанта з дивними захопленнями

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти