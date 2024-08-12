УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Наслідки можливі: чим обернеться для командування РФ прорив у Курській області

Анна Косик
12 серпня 2024, 04:13
15
Військовий експерт вважає, що провал оборони у Курській області може лягти на плечі начальника Генштабу РФ.
Герасимов, карта Курской области
Герасимова можуть зробити винним у прориві у Курську область / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, Вікіпедія, Президент Росії

У керівництві країни-агресора Росії після масштабних провалів зазвичай шукають "крайнього", щоб виправдати обличчя інших великих гравців. Прорив у Курську область навряд чи буде виключенням. Кремлівський диктатор Путін може звинуватити у допущенні прориву Валерія Герасимова.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов. За його словами, в даному випадку у безпеці залишається хіба міністр оборони РФ Білоусов.

"Тут показовою є інформація про те, що заступник командувача Ленінградського військового округу Еседулла Абачев, який очолює тактичний напрямок "Курськ", ще два тижні тому доповідав Герасимову, що є загроза вторгнення в Курську область", - каже Жданов.

відео дня

Однак Герасимов тоді відповів Абачеву, що розганяти паніку та вестись на дезінформацію противника не варто. Більше того - начальник Генштабу РФ забрав частину військ Курської області на Харківщину. Через це Герасимова і намагаються в цій ситуації зробити цапом-відбувайлом.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - останні новини

6 серпня стало відомо, що на територію Курської області почали заходити угруповання озброєних людей. За інформацією росЗМІ, вони успішно брали під контроль населені пункти РФ. Росіяни стверджували про нібито прорив ЗСУ.

Коли угруповання озброєних людей зайняли декілька населених пунктів та закріпилися там, з'явилася перша реакція світових лідерів на цей прорив. У США пообіцяли зв'язатися з Києвом для роз'яснень, але наголосили, що Україна в праві захищатися так, як вважає за потрібне.

Просування територіями Росії продовжилось, тому країна-агресор ввела на території трьох областей режим КТО. При цьому оголошувати стан війни Кремль забоявся, щоб не розбурхати внутрішню паніку.

Росіяни стверджують, що просуваються по їхній території саме ЗСУ, однак офіційна українська влада досі тримає мовчання. Проте західні ЗМІ переконані, що на цій операції "скрізь відбитки пальців президента Зеленського".

Інші новини про ситуацію в Курській області:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Олег Жданов Валерій Герасимов Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

03:29 Україна
Полетять сотні дронів і ракет: РФ готує удар по важливих будівлях у Києві - The Times

Полетять сотні дронів і ракет: РФ готує удар по важливих будівлях у Києві - The Times

03:04 Україна
Бачили сильний дим і чули вибухи: у МАГАТЕ розповіли про пожежу на ЗАЕС

Бачили сильний дим і чули вибухи: у МАГАТЕ розповіли про пожежу на ЗАЕС

00:28 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 12 серпня: Дівам - цікаве повідомлення, Рибам - неймовірні речі 6327

Гороскоп на завтра 12 серпня: Дівам - цікаве повідомлення, Рибам - неймовірні речі

Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - Мусієнко 6019

Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - Мусієнко

Приїхав до бабусі та загинув: російська ракета забрала життя 4-річного хлопчика 5922

Приїхав до бабусі та загинув: російська ракета забрала життя 4-річного хлопчика

Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ 3493

Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ

Останні новини

04:13

Наслідки можливі: чим обернеться для командування РФ прорив у Курській області

03:34

Лукашенко заговорив про розвал СНД на фоні боїв у Курську: що задумав диктаторВідео

03:29

Чому РФ не відтягує сили через наступ на Курськ: експерт дав неочікувану відповідь

03:04

Полетять сотні дронів і ракет: РФ готує удар по важливих будівлях у Києві - The Times

01:30

Зірка "Піратів Карибського моря" розповіла про невиліковний розлад доньки

Операція в Курській області надовго, на Росію чекають нові сюрпризи на інших напрямках – МусієнкоОперація в Курській області надовго, на Росію чекають нові сюрпризи на інших напрямках – Мусієнко
00:28

Бачили сильний дим і чули вибухи: у МАГАТЕ розповіли про пожежу на ЗАЕС

11 серпня, неділя
23:28

"Не має в Україні місця, де жити": в Олега Винника виправдалися за його втечу

23:03

"Де все МАГАТЕ?": у РФ забилися в істериці після того, як самі ж підпалили ЗАЕС

22:31

"Терміново вирізати!": жінка Бабкіна розповіла про серйозну проблему зі здоров'ям

Реклама
22:10

Росіяни влаштували масштабну пожежу на ЗАЕС: що відомо

21:59

Несподіваний ефект: як бої в Курську вплинули на ситуацію на Харківщині - офіцер ЗСУ

21:19

РФ в паніці погрожує Україні "жорсткою відповіддю" через бої в Курській області

21:01

Росія може вивести значну частину військ з України: Мусієнко назвав напрямокВідео

20:44

900 днів війни: що змінилося в голові у Путіна?Погляд

20:41

"Що було в голові?": Козловський порівняв свіже фото зі служби з кадром з юності

19:46

Дощі та грози, але не скрізь: у які регіони увірветься негода

19:38

Ганьба для Міноборони РФ: Росію викрили на брехні щодо ударів по Курській області - фото

19:11

Україна може взяти під контроль Курську АЕС і поставити жорсткі вимоги - МусієнкоВідео

18:58

Харківська операція захлинеться: Мусієнко заявив про створення буферної зони на КурщиніВідео

18:49

Рахунки зростуть до небес: які прилади "ніколи не залишають у режимі очікування"

Реклама
18:49

Росія все частіше застосовує ракети КНДР по Україні: про що це свідчить

18:02

Олімпійська чемпіонка Магучіх зізналася, коли вийде заміжВідео

17:26

У РФ немає армії, усе найкраще - на Донбасі: Грозєв пояснив бої під Курськом

17:23

Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - МусієнкоВідео

17:12

Потужний вибух і стовп густого диму над містом: росіяни скинули бомби на Суми

16:51

Німеччина має бути готова до війни: командувач дав невтішний сценарій

16:48

Гороскоп Таро на тиждень з 12 по 18 серпня: Діви - втратять гроші, Овнам - можливість

16:45

Не окупація: стала відома реальна ціль операції в Курській області - ЗМІ

16:32

Що обов'язково потрібно покласти під подушку 12 серпня: суворі прикмети

16:21

Стерли "червоні лінії": Україна може отримати дозвіл від Заходу на удари по РФ

16:08

СБУ системно відпрацьовує по складах зберігання КАБів ворога - експерт

15:57

Жданов заявив про політичну смерть Путіна: у лавах силовиків РФ серйозний розкол

15:53

Прямо на вулиці: автомобілі в Китаї масово "стають вагітними" - що сталосьВідео

15:53

Що буде зі світлом у серпні за умови спеки: у Міненерго дали прогноз, деталі

15:42

Сонячні +32 і нічні дощі: синоптик попередила про зміну погоди в Україні

15:20

Зеленський жорстко відреагував на удар по Київщині: РФ використала ракету КНДР

15:18

Розрив дипвідносин між Україною та країнами Африки: Кулеба назвав цілі Малі і Нігеру

14:59

У Горлівці - "бавовна": куди прилетілоВідео

13:59

Приїхав до бабусі та загинув: російська ракета забрала життя 4-річного хлопчика

13:57

Уже цієї осені росармія "почне закінчуватися" - прогноз Жданова

Реклама
13:02

ППО знищила понад пів сотні "шахедів": що відомо про наслідки атаки на Україну

12:59

Демонструє Путіну: Білорусь показує, як нібито перекидає танки у бік України

12:58

Жданов: операція в Курській області - непоганий хід, варто очікувати цікавих подій

12:55

Любовний гороскоп на тиждень з 12 по 18 серпня: Овнам - старе захоплення, Ракам - розчарування

12:23

"Кілька днів і як нова": Катя Осадча прийняла незвичайну аскезу

12:23

Церковне свято 12 серпня: що заборонено робити у цей день

12:20

Окупанти оскаженіли: як вплинули на український фронт події у Курській області

12:17

"Памʼятаємо 24 лютого": у ДПСУ відповіли на перекидання Лукашенком танків до кордону

11:16

Росія визнала удар ЗСУ по трьох своїх областях: ППО "вліпила" у багатоповерхівку

11:12

Уже вищий за тата: Пономарьов показав свіже фото 17-річного красеня-сина

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти