Наслідки можливі: чим обернеться для командування РФ прорив у Курській області

Військовий експерт вважає, що провал оборони у Курській області може лягти на плечі начальника Генштабу РФ.

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Герасимова можуть зробити винним у прориві у Курську область / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, Вікіпедія, Президент Росії

У керівництві країни-агресора Росії після масштабних провалів зазвичай шукають "крайнього", щоб виправдати обличчя інших великих гравців. Прорив у Курську область навряд чи буде виключенням. Кремлівський диктатор Путін може звинуватити у допущенні прориву Валерія Герасимова.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов. За його словами, в даному випадку у безпеці залишається хіба міністр оборони РФ Білоусов.

"Тут показовою є інформація про те, що заступник командувача Ленінградського військового округу Еседулла Абачев, який очолює тактичний напрямок "Курськ", ще два тижні тому доповідав Герасимову, що є загроза вторгнення в Курську область", - каже Жданов. відео дня

Однак Герасимов тоді відповів Абачеву, що розганяти паніку та вестись на дезінформацію противника не варто. Більше того - начальник Генштабу РФ забрав частину військ Курської області на Харківщину. Через це Герасимова і намагаються в цій ситуації зробити цапом-відбувайлом.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Бої в Курській області - останні новини

6 серпня стало відомо, що на територію Курської області почали заходити угруповання озброєних людей. За інформацією росЗМІ, вони успішно брали під контроль населені пункти РФ. Росіяни стверджували про нібито прорив ЗСУ.

Коли угруповання озброєних людей зайняли декілька населених пунктів та закріпилися там, з'явилася перша реакція світових лідерів на цей прорив. У США пообіцяли зв'язатися з Києвом для роз'яснень, але наголосили, що Україна в праві захищатися так, як вважає за потрібне.

Просування територіями Росії продовжилось, тому країна-агресор ввела на території трьох областей режим КТО. При цьому оголошувати стан війни Кремль забоявся, щоб не розбурхати внутрішню паніку.

Росіяни стверджують, що просуваються по їхній території саме ЗСУ, однак офіційна українська влада досі тримає мовчання. Проте західні ЗМІ переконані, що на цій операції "скрізь відбитки пальців президента Зеленського".

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