Останній резерв РФ: окупанти кинули в бій "парадну" танкову армію

РФ кидає в бій нові резерви / Reuters

Російські окупанти вводять в бій резерви зі складу першої танкової армії, заявив військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Радіо НВ він пояснив, що в РФ найманців з "третього армійського корпусу" вважають найбільш мотивованою піхотою, їм вирішили віддати краще озброєння, яке є зараз в Росії.

За словами військового експерта, цим пояснюється поява в окупантів танків Т-90, яких давно не бачили в Україні і Т-80БВ - останньої модернізації танка Т-80.

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"Справа в тому, що Муліно — це перша танкова армія. І це та танкова армія "придворна", що охороняє Москву, і у якої знаходилися в тому числі і парадні комплекти техніки, які брали участь в парадах на Красній площі. І це, я вам скажу, Це останній резерв сухопутних військ РФ", - додав Жданов.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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