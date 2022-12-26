Після вибухів в Енгельсі росіяни перекинули ракетоносці на Далекий Схід

Військові РФ після нових вибухів в Енгельсі вирішили відвести свої ракетоносці подалі від кордонів України.

РФ перекидає бомбардувальники з авіабази в Енгельсі / Maxar Technologies

Після вибухів, що прогриміли на аеродромі в Енгельсі Саратовської області, росіяни почали перекидати стратегічні бомбардувальники на інші авіабази.

Очевидно, що військові РФ після нових вибухів в Енгельсі вирішили відвести свої ракетоносці подалі від кордонів України. Про це йдеться в повідомленні проекту OSINT-розслідувачів Monitor.

Відзначається, що вдень у понеділок, 26 грудня, в небі знаходилося мінімум 6 літаків РФ з авіабази в Енгельсі.

"На даний момент йде перекидання декількох бортів з "Енгельса" на інші аеродроми, зокрема "Українка" на Далекому Сході РФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому експерти напрямую пов'язують активність ворожої авіації з нічними вибухами.

Авіабаза РФ Українка

Аеродром розташований в Серишевском районі Амурської області, у міста Білогірська на Далекому Сході.

На аеродромі розташовується командування 6952-ї авіаційної Севастопольсько-Берлінської Червонопрапорної авіабази РФ. На озброєнні якої стоять стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

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