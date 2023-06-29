Посланець Папи зустрівся із омбудсмен РФ, яку розшукує Гаага за викрадення дітей

Зустрілись для обговорення гуманітарних питань, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей.

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Посланець Папи зустрівся із омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага / колаж: Главред, фото: t.me/malvovabelova

Спеціальний представник від Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

За її словами, вони обговорили гуманітарні питання, пов’язані з військовими діями та захистом прав дітей. Про це повідомила Львова-Бєлова у своєму Telegram, опублікувавши спільне фото.

"Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні", - зазначила Львова-Бєлова.

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Нагадаємо, що омбудсмен РФ усиновила викраденого окупантами в Маріуполі хлопчика. Уповноважена з прав дитини в Росії сама зізналася у своєму вчинку. Також вона визнала, що допомогла всиновити в РФ ще 350 дітей з окупованих територій України.

Стала відома особа підлітка з Маріуполя, якого "всиновила" Львова-Бєлова. Журналістам вдалося встановити особу неповнолітнього, якого російські окупанти незаконно вивезли з України на територію РФ – його звати Пилип Головня.

Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт Путіна та на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Вона звинувачується в незаконній депортації українських дітей в РФ.

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