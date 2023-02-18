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"Просто сісти і поговорити": в ОП підтвердили, що Зеленський запросив Орбана до України

18 лютого 2023, 11:27
На полях саміту лідерів Євросоюзу Орбан сам підійшов до президента України і потиснув йому руку, каже Жовква.
Зеленский и Орбан
В ОП підтвердили, що Зеленський запросив Орбана до України/ Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський запросив до України прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана, щоб під час цього візиту обговорити питання, які турбують Угорщину.

Таким чином можна було б вирішити дискусійні питання. Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Жовкви, Зеленський запросив Орбана приїхати до Києва, коли вони побачилися на полях саміту лідерів Євросоюзу у Брюселі 9 лютого. При цьому заступник керівника ОП зазначає, що Орбан першим підійшов до українського президента, щоб привітатися, і потис йому руку.

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"Президент України неодноразово запрошував прем’єрміністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і в тому числі ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити. Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут", – наголосив Жовква.

Він також зазначив, що відома позиція Угорщини, у якій раніше заявили, що не надаватимуть Україні військову допомогу. Проте в дипломатії найкращим завжди є діалог.

Жовква сказав, що президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єрміністром Угорщини і до війни, і під час війни.

"Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно", – додав він.

Поки що невідомо, чи прийняв Орбан таке запрошення.

Скандальні заяви Орбана щодо України

Раніше прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився через гучну заяву, сказавши, нібито "Україна стає нічийною землею". У МЗС миттєво відреагували та викликали посла Угорщини для пояснень.

Також Орбан в чергове став на захист російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що Захід нібито оголосив Сходу "холодну війну". Тепер Орбан відкрито хоче підтримати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль "регіонального лідера".

Також він "влип" у новий скандал, сказавши, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому він "забув" про Україну. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні скандальні заяви угорського прем'єра.

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Угорщина Володимир Зеленський Віктор Орбан новини Угорщини
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