"Знадобляться солдатам РФ": в СБУ "підкололи" Росію через закупівлю 45 тисяч пакетів для трупів

РФ закупила 45 тис. пакетів для перевезення трупів, повідомила СБУ / Reuters

За інформацією Служби безпеки України, російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. В відомстві натякнули, що вони можуть знадобитися для російських солдатів.

Про це розповів начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін під час проведення наради у середу, 23 лютого, пише Суспільне.

"Разом з тим, я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх просто серед поля або в цих безіменних гробах", – зазначив Дудін.

При цьому в СБУ розповіли, що Росія збільшує кількість своїх військ на кордоні з Харківщиною. Дудін наголосив, що українські спецслужби бачать лише пересування і активне маневрування російських військ, але аж ніяк не відведення.

Водночас начальник Управління СБУ на Харківщині звернув увагу, що солдати РФ, які зараз перебувають біля українського кордону, не достатньо забезпечені їжею і водою. Також Дудін вказав на пригнічений психологічний стан російських солдатів.

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За його словами, у стягнених до кордону військах РФ багато несправної техніки. Так, навіть у найкращій тактичній групі є лише 70% справної техніки, а інші 30% – несправні.

"Ми бачимо навіть у напрямку Бєлгорода, де зосереджена та військова техніка, яка нездатна самостійно пересуватися. Ми бачимо щоденне зниження морально-психологічного показника в російських військах", – сказав Дудін.

Нагадаємо, раніше Путін отримав право використовувати війська Росії на Донбасі. Російський президент після визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі вніс до Ради Федерації пропозицію про використання Збройних сил РФ в ОРДЛО. За підсумком верхня палата дозволила Путіну проведення військових операцій за кордоном.

Також повідомлялося, що Росія зігнала весь свій флот в Чорне і Азовське моря. Там вже розгорнуто 46 бойових кораблів з усіх флотів РФ. Вони перебувають у повній бойовій готовності.

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