У дітей не стало мами: внаслідок атаки РФ на Київщині загинула Валентина Савіцька

Загибла була керівником Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони.

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Загибель Валентини стала непоправною втратою для її чоловіка та дітей / Колаж: Главред, фото: facebook.com/solovey.igor

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Внаслідок ракетного удару 24 липня загинула комунікаційниця УДО

У загиблої залишилися діти та чоловік

Внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по Київській області вдень 24 липня загинула дружина керівника Центру стратегічних комунікацій Ігоря Соловея Валентина Савіцька.

Про це він повідомив у Facebook. Загибла була комунікаційницею Управління державної охорони.

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"У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентину Савіцьку (Ліневич)... Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі", - йдеться у повідомленні.

Чоловік розповів, що його дружина була неймовірно світлою, доброю, чуйною і красивою. При цьому Валентина була справжнім фахівцем у своїй справі.

"Твоєї любові вистачало нам усім навколо - діти на першому місці завжди! Ти навчила мене їх виховувати не тільки через суворість, а через любов - і я погодився, що твій метод ефективніший. Заради дітей ти увійшла в батьківський комітет школи. Заради дітей колег займалась їхнім літнім відпочинком, шукала різні варіанти і буквально вигризала кожну можливість", - додав він.

Ігор Соловей зазначив, що із загибеллю Валентини осиротіла уся Україна, але він і далі любитиме свою дружину, хоч не знає, як без неї жити.

Росія готується здійснити масований ракетний удар по Україні

Главред писав, що за даними моніторів, Росія може здійснити масований комбінований ракетний удар по Україні із одночасним застосуванням близько 100 ракет різних типів. Особливо уважними слід бути мешканцям Києва.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Вже зафіксовано передислокацію одного борта Ту-95МС з аеродрому "Оленья" на аеродром "Енгельс". Борт буде споряджено крилатими ракетами. Крім цього, на аеродром "Енгельс" прибув борт Ту-160.

Удар по Київщині 24 липня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська вдень 24 липня завдали удару по полігону, де проходила виставка озброєння. Унаслідок атаки є загиблі, травмовані та руйнування.

Згодом стало відомо, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО, два влучання зафіксували на місцях.

У Росії цинічно прокоментували удар по Київщині. Там заявили, що ціллю атаки став майданчик, де відбувалася демонстрація безпілотних літальних апаратів українського та іноземного виробництва, які, за їхньою версією, використовуються для атак на цивільні об’єкти в Росії.

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Про персону: Ігор Соловей Ігор Соловей - український журналіст, медіаексперт і фахівець зі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Нині очолює Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

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