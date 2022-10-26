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Польський Сенат визнав російську владу терористичним режимом

26 октября 2022, 17:03

Польський Сенат 26 жовтня ухвалив резолюцію з приводу того, що російсько-путінський режим є терористичним.

Польща, Росія
Польський Сенат визнав російську владу терористичним режимом / https://ua.depositphotos.com

Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади РФ "терористичним режимом". Про це повідомляється на офіційному сайті польського парламенту

"Сенат 26 жовтня одноголосно прийняв резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом", - йдеться в повідомленні Сенату Польщі.

Таке рішення, кажуть парламентарі, пов'язане з початком Росією війни проти України 24 лютого. У своєму повідомленні польський Сенат також закликав інші країни "визнати владу Російської Федерації як терористичний режим".

Польський Сенат визнав російську владу терористичним режимом

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв - путінська Росія ставить перед собою мету розширення кордонів і вважає пострадянські держави своєю власністю.

Під ударом країни-агресора, як каже український лідер, можуть опинитися Молдова, Польща, Латвія, Литва та Естонія.

До того президент Зеленський не раз говорив, що якщо Росії вдасться захопити Україну, вона піде на Захід. За його словами, українська держава вже продемонструвала Москві свою силу, і тепер західному світу слід показати сильну позицію.

До того колишній прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Захід міг би подарувати Україні ядерні боєголовки для захисту держави від російської військової агресії.

Він нагадав про неодноразове порушення Москвою Будапештського меморандуму, в рамках якого Україна в 1994 році відмовилася від ядерних озброєнь в обмін на визнання своєї державності в рамках кордонів 1991 року.

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