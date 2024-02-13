Польські фермери готують повну блокаду кордону з Україною

Наразі поляки блокують 5 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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Поляки готують масштабний страйк на польсько-українському кордоні / Колаж Главреда, фото: УНІАН

20 лютого польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною. Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й під’їзди до перевалочних залізничних станцій та морських портів, цитує заяву організаторів RMF FM.

Протестувальники аргументують свої дії тим, що вони спрямовані на "забезпечення продовольчої безпеки країни".

"Тому 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі протестні дії будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях", - погрожує польський незалежний самоврядний профспілковий союз індивідуальних фермерів "Солідарність". відео дня

Блокування поляками кордону з Україною

Напередодні польська профспілка фермерів "Солідарність" оголосила про проведення загального страйку по всій країні 9 лютого. Демонстранти погрожували заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також висловилися щодо перекриття доріг та автомагістралей у деяких воєводствах.

Наразі поляки блокують 5 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Від учора, 12 лютого, також розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у п/п "Зосин - Устилуг".

У неділю, 11 лютого, протестувальники напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. У Мінагрополітики акцію засудили й очікують на швидке покарання винних. Тоді як Варшава вже зайнята пошуками провокаторів.

Це сталося після того, як уряд Польщі підписав угоду з профсоюзом фермерів для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною.

Блокування поляками кордону триває з 6 листопада.

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