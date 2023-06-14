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Політолог спрогнозував, чи підтримає населення РФ рейди російських добровольців

Дмитро Відоменко
14 червня 2023, 01:35
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Якщо організації російських добровольців будуть розширюватися, до них будуть приєднуватися росіяни, тоді тенденція буде набирати обертів, говорить Фесенко.
Фесенко, РДК
Володимир Фесенко переконаний, що майбутнє покаже, чи підтримає населення РФ російських добровольців / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Поки вкрай рано говорити про те, чи підтримають широкі верстви населення країни-агресора РФ рейди російських добровольців. Про це в інтерв'ю Главреду голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Я б не поспішав з висновками. Зараз важко сказати. Я сказав про повідомлення в офіційних росЗМІ про арешти російських громадян за симпатії, зв'язки або бажання приєднатися до ЛСР. І якщо є такі офіційні повідомлення, тобто і певні тенденції, отже, є люди, які готові до них приєднатися. Наскільки широкий потік, і чи є у цих організацій широка соціальна база, поки сказати важко. Це не та ситуація, коли це можна заміряти соціологічно, тим більше — в путінській Росії. Це доведе лише практика - якщо ці дві організації будуть розширюватися, до них будуть приєднуватися росіяни, тоді тенденція буде набирати обертів. Можливо, вона не настільки широка, тому що поки в РФ панує путінська пропаганда, але початок цієї тенденції - зростання уваги до цих організацій, спроби до них приєднатися - фіксується навіть офіційними російськими ЗМІ", ‒ сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду:

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "політолог року", пише Вікіпедія.

Операція ополченців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус (РДК) 1 червня оголосив про другу фазу військової операції в Бєлгородській області.

Бійці повідомили, що ведуть бої в напрямку міста Шебекіно. Того ж дня пропагандисти РФ заявили про військові зіткнення на кордоні Росії та України, а також "атаки танками" шебекінського МАПП.

Пізніше у РДК заявили про нанесення удару Градами по будівлі МВС в Шебекіно. Бійці Легіону Свободи Росії (ЛСР), які також працюють на Білгородщині, показали, як знищують техніку окупантів РФ.

Також в ЛСР сказали, що російські ополченці ведуть бої в передмісті Шебекіно – Новій Таволжанці і Титівці.

4 червня Легіон Свобода Росії та російський добровольчий корпус заявили, що з боями зайшли в передмістя Шебекіно.

Інші новини:

рейд Володимир Фесенко війна Росії та України Бєлгородська Народна Республіка
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