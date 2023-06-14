Політолог спрогнозував, чи підтримає населення РФ рейди російських добровольців

Якщо організації російських добровольців будуть розширюватися, до них будуть приєднуватися росіяни, тоді тенденція буде набирати обертів, говорить Фесенко.

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Володимир Фесенко переконаний, що майбутнє покаже, чи підтримає населення РФ російських добровольців / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Поки вкрай рано говорити про те, чи підтримають широкі верстви населення країни-агресора РФ рейди російських добровольців. Про це в інтерв'ю Главреду голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Я б не поспішав з висновками. Зараз важко сказати. Я сказав про повідомлення в офіційних росЗМІ про арешти російських громадян за симпатії, зв'язки або бажання приєднатися до ЛСР. І якщо є такі офіційні повідомлення, тобто і певні тенденції, отже, є люди, які готові до них приєднатися. Наскільки широкий потік, і чи є у цих організацій широка соціальна база, поки сказати важко. Це не та ситуація, коли це можна заміряти соціологічно, тим більше — в путінській Росії. Це доведе лише практика - якщо ці дві організації будуть розширюватися, до них будуть приєднуватися росіяни, тоді тенденція буде набирати обертів. Можливо, вона не настільки широка, тому що поки в РФ панує путінська пропаганда, але початок цієї тенденції - зростання уваги до цих організацій, спроби до них приєднатися - фіксується навіть офіційними російськими ЗМІ", ‒ сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду:

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "політолог року", пише Вікіпедія.

Операція ополченців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус (РДК) 1 червня оголосив про другу фазу військової операції в Бєлгородській області.

Бійці повідомили, що ведуть бої в напрямку міста Шебекіно. Того ж дня пропагандисти РФ заявили про військові зіткнення на кордоні Росії та України, а також "атаки танками" шебекінського МАПП.

Пізніше у РДК заявили про нанесення удару Градами по будівлі МВС в Шебекіно. Бійці Легіону Свободи Росії (ЛСР), які також працюють на Білгородщині, показали, як знищують техніку окупантів РФ.

Також в ЛСР сказали, що російські ополченці ведуть бої в передмісті Шебекіно – Новій Таволжанці і Титівці.

4 червня Легіон Свобода Росії та російський добровольчий корпус заявили, що з боями зайшли в передмістя Шебекіно.

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