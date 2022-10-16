У ГУР запропонували зловити Гіркіна: за полоненого терориста дадуть $100 тисяч

Ігор Гіркін вирушив на війну в Україну / t.me/kazansky2017

За передачу в український полон колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який поповнив ряди окупаційних військ РФ, обіцяно грошову винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив відновити свою участь у війні проти нашої держави", - підкреслили українські розвідники.

Нагадується, що "Стрєлок" оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про знищення цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

"Ігор Гіркін (Стрєлков) - російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР". СБУ і Генеральна прокуратура порушили проти Гіркіна ряд справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства і порушення державного суверенітету", - зазначили в ГУР.

Відповідну інформацію розвідники запропонували передавати за номером:

+380 93 117 5809 – зв'язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

/ t.me/DIUkraine

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати "в один з добровольчих батальйонів".

Нагадаємо, Гіркін заявив про те, що причина військових невдач РФ полягає в профнепридатності частини російських воєначальників.

"Найважливіше. Бійка за владу вийшла на поверхню. Кадиров (за підтримки Пригожина) атакував генерала Лапіна за здачу Лиману (хоча вина останнього, цілком ймовірно, лише в тому, що він не ладнає з самим Кадировим, так як Лапін За оборону Лиману спочатку не відповідав — його частини були спрямовані на допомогу з іншої ділянки фронту і до того ж спрямовані занадто пізно)", - скаржиться російський терорист.

Читайте ще: