Поїздка Шойгу в лігво Лукашенка: в ISW розкрили мету візиту, пов'язаного з Україною

Шойгу приїхав до Лукашенка, щоб Білорусь продовжувала підтримку війни проти України / Колаж скріншот відео Telegram-канал Пул першого

Глава Міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу приїжджав до Мінська, ймовірно, для того, щоб чинити тиск на республіку Білорусь В ситуації з підтримкою РБ війни Росії проти України. Москва зацікавлена в "більш конструктивній співпраці" з білоруською державою. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Шойгу проводив зустрічі з невизнаним "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком і міністром оборони республіки Віктором Хреніним для того, щоб Мінськ продовжив підтримку окупаційної військової кампанії РФ проти України.

На думку експертів, Росії потрібні "більш активні і конструктивні контакти" з Білоруссю.

"Міністри оборони Росії і Білорусі зустрілися в Мінську, щоб, ймовірно, зміцнити двосторонні зв'язки в сфері безпеки між Росією і Білоруссю. Ймовірно, Шойгу намагався тиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку наступальної кампанії Росії в Україні", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, у суботу, 3 грудня, відбувся візит міністра оборони агресора Росії Сергія Шойгу до Мінська. Там він зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком і міністром оборони республіки Хреніним.

Було підписано протокол про внесення змін до угоди двох держав про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Лукашенко у війні Росії проти України

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко вже ухвалив рішення про те, що Мінськ братиме участь у війні проти України, вважає засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка Bypol Олександр Азар.

Однак, на думку Азара, диктатор навряд чи зважиться вступити у війну вже найближчим часом. Він чекатиме якоїсь перемоги російських загарбників на полі бою.

Правозахисник Марк Фейгін заявляв, що директор РФ Путін намагається змусити білоруського диктатора Лукашенка безпосередньо воювати проти України. Але Лукашенко не хоче вступати у війну і не впевнений у боєздатності своїх військових сил.

Сам Лукашенко, у свою чергу, раніше, мовляв, "закликав" Україну до діалогу з російським агресором без попередніх умов з боку Києва. За словами глави РБ, українська держава нібито "робить помилку" і має висувати умови "за столом перемовин".

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