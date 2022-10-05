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Під Путіним "захитається крісло", в РФ починається війна всіх проти всіх – експерт

5 жовтня 2022, 01:40

Внутрішні протиріччя, які розгортаються в Росії, вигідні Україні. Адже так послабиться силова вертикаль, на якій тримається Путін.

Владимир Путин, Владимир Фесенко
Під Путіним "захитається крісло", в РФ починається війна всіх проти всіх – експерт/ Reuters, Главред

Після провалів на Харківщині, втрати Лиману і систематичної втрати територій на Херсонщині у країні-агресорці Росії починають шукати винних у своїх бідах. В РФ незадоволені поразками, і всередині держави посилюються внутрішні протиріччя.

Тим часом серед росіян, яких раніше ця війна не зачепила, зараз зростає тривожність. Протиріччя в РФ посилюються починаючи від економіки країни і закінчуючи психологічним станом російського суспільства. Про це розповів політолог Володимир Фесенко, пише "Новое время".

"У російського керівництва зараз все більше і більше непевності. Вони починають робити непідготовлені рухи. Вся ця мобілізація, авральне приєднання окупованих територій, все це свідчить, що минулі плани не спрацьовують і вони починають робити непідготовлені кроки, що також посилює проблеми", – зазначає політолог.

Через поразки в РФ зараз посилюється критика генералів і загалом верхівки російського війська. Це ще більше вбиває їхню мотивацію воювати. Проте не може виграти війну армія, яка не хоче воювати, наголосив Фесенко.

Внутрішні протиріччя, які наростають у Росії, вигідні Україні. Вони можуть призвести до того, що під Путіним нарешті "захитається крісло".

"Взаємні звинувачення і посилення протиріч між різними силовими структурами в Росії врешті-решт ослаблюють їх потенціал. Це на нашу користь, хай вони між собою собачаться і шукають винного. Для нас головне, щоб послаблювалася вся ця силова вертикаль російської влади, оскільки на ній тримається Путін", – зазначив політолог.

На верхівці влади РФ наростає хаос

Раніше повідомлялося, що Путін призначив новим командувачем Західного військового округу генерал-лейтенанта Романа Бердникова, котрий замінив на цій посаді Олександра Журавльова. Це вже п’ята заміна командувача у цьому військовому окрузі від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ця подія може бути ознакою хаосу, який панує зараз серед військово-політичного керівництва країни-агресорки РФ.

Також раніше політичний експерт Валерій Клочок зазначав, що російська еліта намагатиметься усунути диктатора РФ Володимира Путіна, щоб повернутися на кордони 1991 року і зберегти чинну модель влади у Росії. Вони розглядають такий крок як один із варіантів вирішення кризи у країні-агресорці.

Про це говорив також російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що наростаючий успіх української армії на фронті обвалить політичний фронт в Росії. Це призведе до того, що від російського диктатора Володимира Путіна захочуть позбутися.

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