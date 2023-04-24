Під Москвою впав дрон із 17 кг вибухівки: росЗМІ пишуть, що він український

Беспілотник, який впав, нібито виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, завдовжки 3,5 метра. Припускають, що у БПЛА закінчилося паливо.

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БПЛА впав недалеко від Ногінська / Фото t.me/bazabazon

У Підмосков'ї виявили безпілотник нібито українського виробництва з 17 кг вибухівки. 23 квітня його виявила місцева мешканка - дрон нібито лежав в 300 метрах від її будинку в лісовому масиві недалеко від Ногінська.

Як повідомляє російський Telegram-канал База, "триметровий безпілотник, що впав недалеко від Ногінська, імовірно був споряджений зарядами C-4".

"Вибухотехнікам довелося працювати на місці падіння дрона близько 5 годин. Звідки був запущений безпілотник - поки невідомо", - йдеться у повідомленні.

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Дроном, який впав, нібито виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, завдовжки 3,5 метра. Припускають, що у БПЛА закінчилося паливо.

Дрон знайшли у лісі / Фото t.me/bazabazon

Всередині дрона нібито була вибухівка / Фото t.me/bazabazon

Усередині дрона нібито виявили близько 30 брикетів по 570 грамів з вибуховою речовиною всередині.

Про падіння дрона написала низка російських ЗМІ.

Цю інформацію також підхопив і колаборант із Запоріжжя Володимир Рогов у Telegram. Він написав, що раніше нібито такий же безпілотник падав під російською Коломною і заявив, що поки існує Україна, нібито "безпечних місць в Росії не буде".

Під Москвою впав безпілотник з 17 кг вибухівки / Фото t.me/bazabazon

Як повідомляв Главред, в кінці березня росЗМІ писали, що на території Москви знайшли уламки синьо-жовтого безпілотника з написом "Слава Україні". Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої нової Москви.

26 березня у російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. В результаті були пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. За інформацією російських ЗМІ, причиною вибуху міг бути безпілотний літальний апарат.

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