У Сочі потужна 'бавовна' біля аеропорту: спалахнув резервуар із пальним

Загорівся резервуар із 1200 тоннами гасу, що знаходиться поблизу аеропорту.

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У Сочі сталась пожежа резервуару із паливом / колаж: Главред, скріншот: відео Telegram

Зранку 20 вересня у Сочі спалахнула масштабна пожежа в резервуарі з дизельним паливом, що знаходиться поблизу аеропорту.

Як повідомляють в російських Telegram-каналах, що пожежа в Сочі зайнялася на нафтобазі "Роснафти". Загорівся резервуар із 1200 тоннами пального.

За даними росЗМІ, пожежа сталася в Адлерському районі, неподалік нафтобази та аеропорту Сочі. Пропагандисти стверджують, що вибух нібито міг стати наслідком атаки безпілотника.

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"Місцеві жителі повідомляють про гучний звук вибуху близько 5 ранку. Наразі на місці працюють пожежники, площа близько 100 квадратів. Резервуар загасили за допомогою піни", - йдеться у повідомленні.

У Сочі сталась "бавовна" / скріншот: Главред

Дивіться відео, як у Сочі зірвався резервуар із паливом:

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