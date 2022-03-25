Під Києвом окупанти розлютилися і переїхали танком свого командира - ЗМІ

Війська Росії / Reuters

Під Києвом був убитий російський полковник своїми ж солдатами.

Як повідомляє Evening Standard російського полковника переїхали на танку і вбили через величезну кількість жертв, понесених їх власною бригадою в Україні.

Офіційні особи ідентифікували загиблого командира як полковника Юрія Медведєва з 37-ї мотострілецької бригади, додавши, що цей інцидент ілюструє "проблеми морального духу, з якими стикаються російські війська".

Західні офіційні особи заявили, що, на їхню думку, полковник Медведєв був убитий своїми ж солдатами навмисно як "наслідок масштабу втрат, понесених його бригадою".

"Ми дійсно вважаємо, що його переїхали його власні війська. Коли ми думаємо про операції, важливо, щоб ми не просто рахували системи зброї і танки, а думали про моральні і концептуальні елементи бойової потужності", - заявили вони.

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Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що російські військові збільшуватимуть кількість обстрілів України крилатими ракетами. За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

Нагадаємо, раніше полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов розповів Главреду, що у Росії є завдання мінімум і завдання максимум в цій війні. Максимальна мета, яку зараз собі ставить Путін - це пробити сухопутний коридор до Криму. Тому Маріуполь є стратегічною метою і для України, і для Росії. Завдання мінімум в російській армії-закріпитися на нинішніх рубежах і зібрати хоч якийсь резерв для їх утримання.

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