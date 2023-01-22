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Чому Путін почав випускати двійників і куди подівся сам диктатор: опозиціонер здивував подробицями

22 січня 2023, 19:27
Російський опозиціонер зауважив, що навіть речник президента РФ Пєсков востаннє бачив того "дуже-дуже давно".
Володимир Путін
Російський опозиціонер розповів, куди подівся Путін / сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін почав все частіше відправляти на публіку своїх двійників. Наприклад, під час візиту до Білорусі президент РФ був надто високим для справжнього Путіна. Про це розповів російський опозиціонер Андрій Сидельников.

Як зазначив Сидельников в ефірі FreeДом, він особисто бачив Путіна років 20 тому. За його словами, тоді це точно був Путін. Але зараз у російського опозиціонера виникають сумніви щодо автентичності президента РФ, оскільки "він скрізь різний".

"Остання невідповідність образу, яка була останніми місяцями, це коли він прилетів до Лукашенка, спускався трапом, і навіть за зростом – відомо, що Путін досить невисокого зросту – та людина, яка зійшла з трапа літака і яку зустрів Лукашенко, – це не відповідало дійсності, навіть враховуючи його взуття, яке спеціально підібране та зроблене на високих підборах. Але навіть при цьому зріст не відповідав. Тому що Олександр Лукашенко, якого я теж бачив у своєму житті, досить високий. Тому навіть по кадрах відео було зрозуміло, що це просто двійник", - зазначив Сидельников.

Він підкреслив, що про двійників Путіна добре знають європейські лідери. За його словами, одна із зустрічей у рамках підготовки Мінських угод зірвалася, оскільки на ній був двійник. А це дуже не сподобалося тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель.

"На одній із цих зустрічей, коли лідери європейських країн прилетіли на обговорення можливої угоди, Путін тоді спрямував туди двійника. Ошукати європейських лідерів не вдалося, засідання було відкладено, він вийшов в ефір через засоби зв’язку, і Ангела Меркель, за моєю інформацією, чітко сказала, що вони сидітимуть тут, у цій залі, стільки, скільки потрібно Путіну, щоб особисто прилетіти. Я думаю, що європейські лідери чудово обізнані, з ким і коли вони розмовляли", - зазначив Сидельников.

За його словами, навіть речник президента РФ Пєсков востаннє бачив того "дуже-дуже давно".

"Путін боїться вбивства: отруєння чи ще чогось. Це все через безпеку, через його власні страхи, що його хочуть вбити. Напевно, такі люди є у найближчому оточенні. Проблема лише у тому, що дуже складно це зробити", - додав Сидельников.

Хто такий Андрій Сидельников

Андрій Сидельников – політик, лідер російського молодіжного опозиційного руху "Пора", лідер міжнародного руху " Говоріть голосніше!", лондонський політемігрант.

Путіна вже давно може не бути серед живих

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін ще живий. Український гарант зазначив, що вже не можна точно стверджувати, що Путін живий і він сам приймає рішення в РФ.

"Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", - заявив Зеленський.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Володимир Путін – це людина-фейк. Глава Кремля з'являється на різних заходах взагалі без людей, а з підлеглими спілкується переважно через онлайн-зв'язок. Він погодився з твердженням президента Володимира Зеленського, що взагалі незрозуміло, чи живий російський диктатор.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов також висловлював невпевненысть у тому, чи живий глава Кремля.

"Це ще одне питання, на яке я зараз не дам відповідь до кінця. Те, що у нього були дуже значні проблеми зі здоров’ям навесні, це я вам підтверджу. Чи живий він зараз? Давайте дочекаємось того моменту, коли пройде трансфер влади в РФ", - сказав глава ГУР.

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