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"Людина-фейк": Подоляк припустив, що Путіна вже давно не існує і вказав на цікаву деталь

19 січня 2023, 23:35
Радник керівника Офісу президента підкреслив, що там, де буває Путін, там ніколи немає людей.
Владимир Путин, Михаил Подоляк
Подоляк припустив, що Путіна вже давно не існує / Офіс президента України, сайт Кремля

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Володимир Путін – це людина-фейк. Глава Кремля з'являється на різних заходах взагалі без людей, а з підлеглими спілкується переважно через онлайн-зв'язок.

Радник керівника ОП в ефірі 24 каналу звернув увагу на цікаву деталь з останньої появи Путіна 18 січня, де той клав квіти біля одного з пам'ятників Санкт-Петербурга. На світлинах взагалі не видно сторонніх людей.

Як наголосив Подоляк, там, де буває Путін, там ніколи немає людей. Він погоджується з твердження президента Володимира Зеленського, що взагалі незрозуміло, чи живий російський диктатор.

"Мені видається, що ми живемо у світі, де Путіна вже не існує. Це треба зафіксувати. Проте ще є остаточні рефлексії, фантомні болі. Росія просто не розуміє, як треба провести транзит влади", - припустив радник керівника Офісу президента.

Путіна вже давно може не бути серед живих

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін ще живий. Український гарант зазначив, що вже не можна точно стверджувати, що Путін живий і він сам приймає рішення в РФ.

"Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", - заявив Зеленський.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов також висловлював невпевненысть у тому, чи живий глава Кремля.

"Це ще одне питання, на яке я зараз не дам відповідь до кінця. Те, що у нього були дуже значні проблеми зі здоров’ям навесні, це я вам підтверджу. Чи живий він зараз? Давайте дочекаємось того моменту, коли пройде трансфер влади в РФ", - сказав глава ГУР.

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