'Суперечки в банці з павуками': у ГУР заявили, що в оточенні Путіна почали загострюватися конфлікти

У розвідці підкреслили, що суперечки серед злочинного військово-політичного керівництва РФ будуть лише зростати.

У ГУР заявили, що в оточенні Путіна почали загострюватися конфлікти / kremlin.ru

В оточенні кремлівського диктатора Володимира Путіна почали загострюватися суперечки на тлі постійних успіхів Збройних сил України у війні проти російських загарбників.

"Чим більш успішні дії українських сил оборони, чим інтенсивніше звільняються наші території та чим більше гине росіян, тим більше посилюватимуться суперечності всередині цієї "банки з павуками", яку називають вежами Кремля чи кремлівською верхівкою", - зазначив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі Radio NV.

Представник ГУР звернув увагу, що Путін посунув з публічних позицій главу Чечні Рамзана Кадирова, власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна. Водночас у публічну площину було повернуто начальника Генштабу армії РФ Валерія Герасимова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Але зрештою навіть ці зміни, сам факт цих чергових змін послаблює російську армію, тому що коли ми говоримо про Герасимова, ми говоримо про людину позаминулого покоління, людину вже у глибокому віці, яка вочевидь не може говорити про якісь інноваційні та сучасні підходи. І там уся команда така, Путін себе оточує приблизно ось такими пенсіонерами, які дивляться в минуле, а не в майбутнє", - зазначив Юсов.

За його словами, суперечки серед злочинного військово-політичного керівництва РФ будуть лише зростати, адже Герасимову не вдасться продемонструвати хоч якісь успіхи у війні проти України.

"Суровікін і Пригожин – це, звичайно, злочинці, але злочинці, які колосальними втратами та ресурсами бодай якісь результати могли би. Поки що найбільші результати того ж Герасимова — це більше у теоретичній площині книжки або провальний початок так званої "СВО" проти України", - підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.

Окрім того, Путін заявив, що метою війни в Україні є намагання "об'єднати російський народ". Глава Кремля цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку. Також президент країни-агресорки вважає, що переважна більшість росіян готові "все покласти" заради своєї країни.

"Що стосується основної частини – 99,9% наших громадян, наших людей, які готові все покласти в інтересах батьківщини, тут для мене незвичайного нічого немає. Це просто зайвий раз переконує мене в тому, що Росія – особлива країна. І у нас живуть особливі люди", - сказав Путін.

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