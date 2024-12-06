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Чому "план Келлога" не принесе мир Україні: експерт дав пояснення

Сергій Кущ
6 грудня 2024, 20:57
109
Дипломат пояснив, чому не варто будувати надії.
Трамп і Зеленський
Трамп і Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ви дізнаєтеся:

  • Чому в ЗМІ просувають план Келлога
  • Навіщо Трамп їде до Франції

Так званий "план Келлога" не факт, що буде взято за основу мирної угоди між Україною і Росією.

В інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що це певний злив з метою промацування ґрунту, щоб подивитися, що на це скажуть у Європі, що - у Києві, що - у Москві.

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"Ця гра ведеться для того, щоб зрозуміти, чи можна взагалі щось подібне потім офіційно презентувати. Адже - за всієї поваги до пана Келлога - він поки що офіційної думки майбутнього президента США не представляє. Це його особисті пропозиції, думки і бачення, але не те, чим нас міг би "ощасливити" Дональд Трамп. Але чомусь багато хто сприймає це за чисту монету, ніби це і є той самий план Трампа", - зазначив експерт.

Також Огризко підкреслив, що президент США найближчим часом має намір відвідати Францію.

"Невже ми думаємо, що він їде туди для того, щоб подивитися на Нотр-Дам-де-Парі? За всієї великої фантазії я собі це погано уявляю. Трамп їде в Париж, щоб поспілкуватися з європейськими лідерами. Щойно у Трампа був Рютте, який досить чітко сказав, що "поганий мир для України - це погано для США", - підсумував експерт.

Трамп інфографіка
Трамп інфографіка / Інфографіка: Главред

Плани Трампа щодо України - що відомо

Раніше, як писав Главред, спецпредставник США по Україні та Росії, призначений новообраним президентом Штатів, заявив, що російсько-українську війну треба закінчувати і не варто недооцінювати Трампа - він має намір виконати свої зобов'язання.

Напередодні також аналітик Валерій Клочок зазначив, що Дональд Трамп під час свого президентства намагатиметься сприяти переговорам, щоб зменшити рівень ескалації війни в Україні.

Нагадаємо, у НАТО попередили Трампа, що він має розуміти, що Україні необхідна грамотна мирна угода. Штати зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Китаю, КНДР та Ірану, якщо Києву доведеться піти на поступки агресору Росії для завершення війни.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка насамперед, Росія і Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: Ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: Він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - говорив Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" і не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Огризко
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