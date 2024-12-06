Зеленський може зустрітися з Трампом у Франції: у Le Monde дізналися подробиці

До Франції з'їдуться близько сорока глав держав і урядів.

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Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Що відомо:

Зустріч може відбутися на урочистій церемонії в Парижі

У Франції чекають близько сорока глав держав та урядів

Президент України Володимир Зеленський може відвідати 7 грудня церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької богоматері в Парижі, де також очікують на обраного президентом США Дональда Трампа.

Як пише Le Monde, у Парижі відбудеться відкриття реконструйованого Собору Паризької Богоматері, а на церемонії буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп, для якого ця поїздка буде першим закордонним візитом після перемоги на виборах.

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Також там будуть присутні близько сорока глав держав і урядів. Очікується і візит президента України Володимира Зеленського.

"Він зустрінеться з президентом Макроном. Можливі й інші зустрічі, зокрема, з новообраним президентом Дональдом Трампом", - повідомило джерело видання.

Відомо, що свою участь підтвердили президент Німеччини Франк Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла, президент Польщі Анджей Дуда, президент Хорватії Зоран Мілановіч, президент Болгарії Румен Радєв, президент Естонії Алар Каріс, президент Фінляндії Олександр Стубб і президент Литви Гітанас Науседа. Також буде присутня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося про те, що зустріч у Вашингтоні відбулася на Капітолійському пагорбі в середу, 4 грудня, між обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом і новим радником з національної безпеки Майком Волцем з боку США. З українського боку були Андрій Єрмак і заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Як повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп днями обрав спецпредставника щодо України та РФ - ним став колишній військовий, генерал у відставці Кіт Келлог. У квітні Келлог запропонував заморозити війну в Україні та запустити переговори Києва і Москви.

Нагадаємо, заморозка війни може стати неминучим сценарієм, вважає колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон. На думку Болтона, Трамп намагатиметься знайти оптимальний варіант, але угода, ймовірно, буде тимчасовою. Росія ж не збирається зупинятися.

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Що таке видання Le Monde? Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

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