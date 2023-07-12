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"Погані новини для вас, пане Зеленський": Байден розпочав зустріч з президентом України

Марія Тупік
12 липня 2023, 18:12 оновлено 12 липня, 18:16
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Байден заявив, що світова спільнота об'єднується завдяки Україні.
Зустріч Байдена і Зеленського
Зустріч Байдена і Зеленського / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський проводять зустріч 12 липня у Вільнюсі.

Байден почав зустріч зі своїм українським колегою з жартів.

"Погані новини для вас, пане Зеленський — ми нікуди не дінемося, ви застрягли з нами", - сказав американський президент, у відповідь Зеленський посміявся.

відео дня

Далі Байден заявив, що світова спільнота об'єднується завдяки Україні. Однак Київ заплатив за це занадто високу ціну.

Дивіться відео, як Байден вирішив пожартувати із Зеленським:

"Дуже сумно те, що відбувається в Україні, проте хороші новини в тому, що світ об'єднується. Дуже висока ціна за це, проте відбувається об'єднання у світі. Люди розуміють, що не можна просто дивитися на те, що відбувається", - заявив Байден, передає РБК-Україна.

При цьому Байден додав, що Японія прямо залучена в те, що відбувається в Україні.

"Питання в менталітеті Путіна, це щось з 14 століття. Я повинен підкреслити. Ми говорили раніше. Ідея, що (прем'єр-міністр Японії Фуміо, - ред.) Кішида збільшує оборонний бюджет, зменшують внутрішній бюджет, вони прямо залучені в те, що відбувається в Україні. Це надзвичайно", - зазначив він.

Дивіться відео про те, що заявив Байден Володимиру Зеленському:

Вступ до НАТО

За словами Байдена, Україна виконала велику роботу.

"Ви зробили величезну роботу, вам потрібно зробити набагато більше. І я просто думаю, що ми зробимо все можливе, щоб ви отримали все необхідне. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО", - сказав Байден.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємоши, Зеленський прилетів до Вільнюса на саміт НАТО зі своєю командою і несподіваним гостем. Разом з ним на саміт прибула і перша леді України Олена Зеленська.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 11 липня заявив, що Україна стане членом НАТО, вимогу про ПДЧ скасовано. Однак запрошення на вступ держава отримає після виконання деяких умов.

Посол Литви в НАТО Дейвадас Матуленіс заявляв, що Україна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі. Він стверджував, що буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

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