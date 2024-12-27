Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах: Шольц зробив важливу заяву

Шольц розповів про свої розмови з Путіним та Трампом щодо війни в Україні.

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Україна стала сильнішою всупереч планам Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента Уркаїни, скріншот з YouTube

Ключове із заяви Шольца:

Путін зазнав поразки в Україні за всіма напрямами

Шольц готовий знову зателефонувати Путіну

Завершення війни можна досягти лише за умови військової сили України

Російський диктатор Володимир Путін програв в Україні по всіх пунктах. Плани з підкорення України, зупинки євроінтеграції та послаблення НАТО зазнали краху. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише t-online.

"Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити весь НАТО", - сказав він. відео дня

Шольц наголосив, що натомість НАТО розширилося і отримало двох нових членів – Швецію та Фінляндію. За його словами, Україна тепер є сильною, консолідованою державою, яка рухається до членства в ЄС.

"В неї сильна армія, оснащена нами, яка героїчно обороняється від путінських військ. Тепер мова йде про створення основи для справедливого та сталого миру", - додав він.

Розмова Шольца з Путіним і Трампом

Німецький канцлер також заявив, що готовий знову зателефонувати Путіну. Він наголосив, що під час попередньої розмови чітко дав зрозуміти російському лідеру, що Європа не припинить підримувати Україну.

"Так, поговорив би... Я дав йому зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України ослабне. Лише військова допомога Німеччини становить 28 мільярдів євро. Після США ми є найсильнішим прихильником України у світі. Мені було важливо, щоб Путін почув і моє бачення його війни", - зазначив він.

На запитання про те, чи обговорював Шольц з обраним президентом США завершення війни, канцлер відповів, що не звик розголошувати зміст приватних розмов. Водночас Шольц впевнений, що, попри деякі побоювання, США, Європі та Німеччині вдасться досягти злагодженої політики щодо України.

"Трамп хоче припинення війни. І в мене таке враження, що він так само, як і ми, переконаний, що цього можна досягти лише за умови військової сили України", - сказав Шольц.

Дії Шольца щодо завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, 19 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Лідери країн домовилися шукати шлях до справедливого миру в Україні

Також журналіст Der Spiegel Костянтин фон Гаммерштайн повідомив, що його джерело в партії ХДС підтвердило плани Шольца відвідати Кремль, оскільки в Східному комітеті німецької економіки "впевнені" у цьому. Однак у канцелярії Шольца спростували ці чутки.

Як повідомляв Главред, Шольц заявив, що знову поговорить з Володимиром Путіним, аби закликати Росію припинити агресію проти України та вивести війська. Шольц підкреслив, що мета цих розмов — донести до Путіна необхідність зупинити військові дії.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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