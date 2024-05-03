У країнах Європи спорожніли склади боєприпасів: у Rheinmetall назвали загрози

Водночас Китай та Росія зараз значно нарощують свої потужності і швидко інтенсивно озброюються.

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У країнах Європи порожні склади із зброєю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 66 окрема механізована бригада

Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Німеччина повинна збільшити витрати на виготовлення зброї, аби захистити себе у разі початку війни.

В інтерв'ю Wirtschaftspublizistische Vereinigung він заявив, що зараз країни Заходу не готові до звичайної війни, передає Süddeutsche Zeitung.

Паппергер також повідомив, що Китай та Росія значно наростити свої потужності і швидко інтенсивно озброюються. Тому Німеччині слід збільшити військові витрати на 30 млрд євро щорічно.

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"Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то поворот не вдасться", - попередив Паппергер.

Видання також зазначило, що у 2022 році канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до "поворотного моменту" після того, як РФ напала на Україну. Тоді був створений фонд у 100 млрд євро для посилення обороноздатності Бундесверу.

Голова Rheinmetall заявив, що країна скоротила свої витрати на армію після закінчення холодної війни, через що техніка почала застарівати, а склади з боєприпасами порожніти. Він заявив, що країна занадто почала економити на військових витратах.

Паппергер заявив що концерн Rheinmetall скористався 100-мільярдним спеціальним фондом та отримав заломлення на виготовлення військової техніки, але бюджет фонду буде вичерпано до 2026 року, тому необхідно збільшити регулярний оборонний бюджет.

"Тоді це буде просто спалах на сковороді, і ми більше не зможемо продовжувати в тому ж дусі", - застеріг підприємець.

Він заявив що у німецькій армії не вистачає необхідної зброї, він навів як приклад артилерійські боєприпаси.

"Боєприпаси, які ми виробляємо, зараз відправляються в Україну", - сказав Паппергер.

Голова Rheinmetall заявив, що за останні роки Німеччина поповнила свої склади практично "нічим". Для заповнення складів боєприпасами знадобиться не менше десяти років, тому федеральний уряд повинен забезпечити необхідне фінансування.

Водночас Німеччиною не є єдиною з країн Європи, хто не підготовлений до можливих загроз.

"Чи це Італія, чи це Іспанія, чи це Франція - всі склади порожні, для всіх звичайних типів боєприпасів", - запевнив Паппергер.

Що відомо про Rheinmetall? Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Це один із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що 3 травня у Німеччині сталась масштабна пожежа на заводі, де, ймовірно, виготовляли ППО Iris-T. Пожежа спалахнула на металотехнологічному підприємстві в районі Ліхтерфельде. Вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів.

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