Універсальна COVID-вакцина для всіх: лікар пояснив, як вибирати

Лікар назвав переваги вакцин від коронавірусу / Getty

Найбільш підходящу вакцину від коронавірусу кожній людині слід підбирати виходячи з рекомендацій лікаря.

За словами лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, на рекомендації фахівця впливає комплекс факторів - від віку людини, до його хронічних захворювань, пише Obozrevatel.

Медик каже, що серед представлених в Україні вакцин є одна, яку можна назвати універсальною. Це щеплення підходить практично для всіх.

Вакцина CoronaVac вважається найлегшою з точки зору переносимості щеплення. Фахівець підкреслив, що вона підходить абсолютно всім, особливо тим людям, які бояться вакцинуватися, які бояться побічних дій, температурної реакції.

Вакцини Pfizer і Moderna вважаються найбільш придатними для молоді, зокрема, для молодих людей, які багато подорожують по інших країнах.

Реклама

Вакцина Pfizer є найкращим вибором для тих, хто страждає на цукровий діабет або хворобами серцево-судинної системи.

Вакциною AstraZeneca рекомендується робити щеплення тим, хто не має важких захворювань, зокрема, молодим.

Петров додав, що якщо людина сумнівається, якою саме вакциною від COVID-19 краще зробити щеплення, то йому слід порадитися з сімейним лікарем або з іншим кваліфікованим фахівцем, якому він довіряє.

Нагадаємо, раніше відомий педіатр, доктор Євген Комаровський розповів, що лише препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech (в просторіччі "Файзер") був досліджений вченими до кінця.

"По Пфайзеру закінчена третя фаза-повністю. Пфайзер досліджений до кінця, модерну теж практично до кінця", - стверджує педіатр.

Читайте ще: