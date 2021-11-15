Універсальна COVID-вакцина для всіх: лікар пояснив, як вибирати

Одну вакцину від коронавірусу можна назвати універсальною, каже Віктор Петров.
Найбільш підходящу вакцину від коронавірусу кожній людині слід підбирати виходячи з рекомендацій лікаря.
За словами лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, на рекомендації фахівця впливає комплекс факторів - від віку людини, до його хронічних захворювань, пише Obozrevatel.
Медик каже, що серед представлених в Україні вакцин є одна, яку можна назвати універсальною. Це щеплення підходить практично для всіх.
Вакцина CoronaVac вважається найлегшою з точки зору переносимості щеплення. Фахівець підкреслив, що вона підходить абсолютно всім, особливо тим людям, які бояться вакцинуватися, які бояться побічних дій, температурної реакції.
Вакцини Pfizer і Moderna вважаються найбільш придатними для молоді, зокрема, для молодих людей, які багато подорожують по інших країнах.
Вакцина Pfizer є найкращим вибором для тих, хто страждає на цукровий діабет або хворобами серцево-судинної системи.
Вакциною AstraZeneca рекомендується робити щеплення тим, хто не має важких захворювань, зокрема, молодим.
Петров додав, що якщо людина сумнівається, якою саме вакциною від COVID-19 краще зробити щеплення, то йому слід порадитися з сімейним лікарем або з іншим кваліфікованим фахівцем, якому він довіряє.
Нагадаємо, раніше відомий педіатр, доктор Євген Комаровський розповів, що лише препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech (в просторіччі "Файзер") був досліджений вченими до кінця.
"По Пфайзеру закінчена третя фаза-повністю. Пфайзер досліджений до кінця, модерну теж практично до кінця", - стверджує педіатр.
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