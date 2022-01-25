Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти Омікрону

Вакцина Pfizer / Reuters

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу з акцентом на захист від штаму Омікрон.

Як повідомляє Pfizer, компанії починають клінічні випробування вакцини-кандидата для оцінки її безпеки, переносимості та імуногенності.

Дослідження проводитимуть на здорових людях у віці від 18 до 55 років.

"Хоча дослідження і реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань та госпіталізації через Омікрон, ми визнаємо необхідність бути готовими до того, що цей захист з часом ослабне", - заявила старший віце-президент і керівник відділу досліджень і розробок вакцин в Pfizer Катрін Янсен.

Імунітет від COVID при Омікроні слабшає швидше

За словами генерального директора і співзасновника Biontech Угура Шахіна, нові дані доводять, що імунітет від Covid при Омікроні слабшає швидше, ніж було з попередніми штамами.

Реклама

"Це дослідження є частиною нашого науково обґрунтованого підходу до розробки вакцини на основі варіантів, яка забезпечує такий же рівень захисту від Омікрону, як від більш ранніх варіантів, але з більшою тривалістю захисту", - додав він.

У випробуваннях візьмуть участь 1420 людей, розділених на три групи:

щеплені стандартною вакциною Pfizer (дві дози) отримають ще одну або дві дози вакцини від Омікрону

щеплені трьома дозами вакцини Pfizer отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини проти Омікрону

раніше невакциновані, які отримають три дози вакцини проти Омікрону

читайте такожУ ВООЗ розвіяли міфи про штам Омікрон і закликали бути напоготові

Як раніше повідомляв Главред, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Маріія ван Керкхове заявила про те, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж бурхливий Омікрон.

Читайте також: