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Pfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти Омікрону

25 січня 2022, 14:22

У випробуваннях візьмуть участь 1420 людей.

вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer / Reuters

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу з акцентом на захист від штаму Омікрон.

Як повідомляє Pfizer, компанії починають клінічні випробування вакцини-кандидата для оцінки її безпеки, переносимості та імуногенності.

Дослідження проводитимуть на здорових людях у віці від 18 до 55 років.

"Хоча дослідження і реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань та госпіталізації через Омікрон, ми визнаємо необхідність бути готовими до того, що цей захист з часом ослабне", - заявила старший віце-президент і керівник відділу досліджень і розробок вакцин в Pfizer Катрін Янсен.

Імунітет від COVID при Омікроні слабшає швидше

За словами генерального директора і співзасновника Biontech Угура Шахіна, нові дані доводять, що імунітет від Covid при Омікроні слабшає швидше, ніж було з попередніми штамами.

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"Це дослідження є частиною нашого науково обґрунтованого підходу до розробки вакцини на основі варіантів, яка забезпечує такий же рівень захисту від Омікрону, як від більш ранніх варіантів, але з більшою тривалістю захисту", - додав він.

У випробуваннях візьмуть участь 1420 людей, розділених на три групи:

  • щеплені стандартною вакциною Pfizer (дві дози) отримають ще одну або дві дози вакцини від Омікрону
  • щеплені трьома дозами вакцини Pfizer отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини проти Омікрону
  • раніше невакциновані, які отримають три дози вакцини проти Омікрону

читайте такожУ ВООЗ розвіяли міфи про штам Омікрон і закликали бути напоготові

Як раніше повідомляв Главред, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Маріія ван Керкхове заявила про те, що нові штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж бурхливий Омікрон.

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