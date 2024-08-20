Пережила дві війни, 'іспанку' і Covid: у 117 років померла найстаріша людина у світі

Секретами свого довголіття іспанка називала дотримання порядку у житті, максимальний спокій та відсторонення від "токсичних" людей.

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Відійшла у вічність найстаріша людина у світі / Колаж: Главред, фото: x.com/mariabranyas112

Найстаріша людина в світі, яка була занесена до Книги рекордів Гіннеса, Марія Браньяс Морера померла 117-річному віці уві сні. До останніх днів іспанка залишалася у відмінному фізичному та психологічному стані до останніх днів, незважаючи на пережиті пандемії та війни. Про її смерть повідомили родичі на її сторінці в X (Twitter), пише Daily Mail.

"Від нас пішла Марія Браньяс. Вона померла, як і хотіла: уві сні, спокійно і без болю", - написали родичі жінки.

В останні двадцять років Браньяс жила у спеціалізованому будинку для людей похилого віку в містечку Улот на північному сході Іспанії. Працівники закладу були вражені її позитивним настрєм та відмінним самопочуттям. Жінка активно комунікувала з понад 18 тисячами підписників у соцмережах і нещодавно поділилася думками про погіршення свого здоров'я та слабкість.

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"Я відчуваю слабкість. Час настає. Не плачте, я не люблю сліз. А головне не страждайте через мене. Ви знаєте мене, куди б я не пішла, я буду щаслива", - поділилась рекордменка.

Марія Браньяс Морера народилася у 1907 році в Сан-Франциско, коли місто потерпало від бубонної чуми. У 1915 році її родина переїхала до Іспанії через Першу світову війну, що частково вплинуло на її слух. Вона пережила дві світові війни, пандемію іспанського грипу, громадянську війну в Іспанії та пандемію Covid-19. Попри всі ці випробування, жінка зберігала оптимізм, грала на фортепіано, читала газети та виконувала фізичні вправи до 105 років.

"У неї була абсолютно ясна голова. Вона з вражаючою чіткістю згадувала події, коли їй було всього чотири роки, і у неї не було жодного серцево-судинного захворювання, характерного для людей похилого віку", - розпоповів один із лікарів про Марію Браньяс Мореру.

Секретами довгого життя Браньяс вважала порядок у житті, спокій та уникання "токсичних" людей. Її чоловік, каталонський лікар Жоан Море, помер 46 років тому. У Марії залишилось троє дітей, одинадцять онуків та тринадцять правнуків.

Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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