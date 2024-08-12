'Це божевілля': хлопець встановив рекорд і не спав 12 днів - дивіться, що з ним сталось

Нещодавно чоловік побив світовий рекорд Гіннеса, не спавши 12 днів поспіль (понад 264 години) - про те, якою ціною він це зробив розповіла професійний лікар.

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Блогер "Norme" встановив рекорд і не спав 12 діб - що з ним сталось / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Блогер з Австралії "Norme", нещодавно перевершив поточний світовий рекорд за найдовшим часом неспання. Протягом усієї трансляції його брат Дон допомагав йому залишатися при тямі, застосовуючи різні тактики, наприклад, бризкаючи на нього водою і змушуючи встати, коли він відчував надмірну втому.

Важливо зазначити, що цей вид світового рекорду більше не визнається офіційно Книгою рекордів Гіннесса.

Ютубер "Norme" вирішив транслювати ризикований виклик на платформі YouTube. 19-річний юнак дістався фінішу після 264 годин і 24 хвилин без сну, поки біля його будинку чергували машини швидкої допомоги та поліції.

відео дня

Хоча боротьба з потребами організму протягом такого тривалого часу, безумовно, вражає, схоже, що відмова собі у відпочинку протягом такого тривалого часу може виявитися згубною для вашого здоров'я.

Про те, що стається з людиною як фізично, так і психічно, якщо не спати довгий період часу розповіла в коментарі DailyStar лікар Доктор Дебора Лі.

"Я думаю, що це повне божевілля. Якщо ви хочете вбити себе, це жалюгідний і тривалий спосіб зробити це. Існує дуже рідкісний, генетично успадкований стан, який називається фатальним безсонням. Як тільки починається безсоння, середня тривалість життя становить від трьох місяців до трьох років. Ліків не існує", - сказала вона.

За її словами, сон - це не просто необхідність, це одне з життєвих задоволень.

Доктор Дебора Лі пояснила, що недосипання навіть одного дня може мати такі ж наслідки, як і перевищення ліміту алкоголю.

А на четвертий день обов'язково почнуться галюцинації та марення. Медик детально розповіла про те, що відбувається з розумом і тілом на кожному етапі.

24 години

Після перших 24 годин без сну ви відчуваєте себе досить грубим, втомленим, дратівливим, вам важко сконцентруватися і сповільнюється швидкість реакції.

Іншими поширеними ознаками є затуманення свідомості, потяг до їжі та темні кола під очима. Неспання протягом 24 годин має такі ж наслідки, як і рівень алкоголю в крові на 0,1%, що перевищує допустиму норму для керування автомобілем.

День другий

Після 36 годин без сну ви починаєте відчувати потребу в сні і бачити маленькі мікросні - це невеликі періоди до 30 секунд, коли ви ненадовго засинаєте, не усвідомлюючи цього.

Вам буде дедалі важче зосередитися, вивчати нові завдання та виконувати соціальні навички, а також погіршиться пам'ять і сповільниться швидкість реакції. У вас може з'явитися двоїння в очах.

Недосипання викликає підвищений рівень запалення в організмі та погіршує імунну відповідь. З'являється сильна втома.

Третій день

Після 48 годин без сну всі перераховані вище симптоми погіршуються. Ви відчуваєте дратівливість, тривогу та стрес. У вас можуть з'явитися слухові чи зорові галюцинації або марення. Ви можете відчувати деперсоналізацію - ніби ви знаходитесь поза власним тілом.

У вас можуть виникнути труднощі з побудовою речень.

Четвертий день

Після 72 годин без сну ви відчуєте сильне виснаження і втому. Галюцинації та марення стануть частішими і сильнішими. Наприклад, ви можете чути гавкіт собаки, коли її немає. Частішими стають мікросновидіння. Ви не можете ясно мислити.

Відчуття деперсоналізації дуже сильне.

П'ятий день

Відсутність сну протягом 96 годин і більше може призвести до повномасштабного психозу депривації сну, з сильними галюцинаціями і маренням.

Наслідки депривації сну часто досягають піку на п'ятий день, а після цього спостерігаються безпрецедентні ефекти.

Оскільки Норму вдалося не спати ще сім днів, вплив на його організм, безсумнівно, буде величезним - отже, лікар вважає, що "виклик", який йому кинули, є "цілковитим божевіллям".

Доктор Дебора Лі пояснила, що сон є життєво важливим для повсякденного функціонування організму, і дорослі люди повинні відпочивати щонайменше сім годин на добу. Якщо цього не робити, це може означати, що ви налаштовуєте свій організм на поганий стан здоров'я.

"Навіть короткі періоди недосипання призводять до відчуття втоми, сонливості та зниження загальної працездатності. Сон так само важливий, як і інші базові функції, такі як дихання, їжа та пиття", - резюмувала вона.

The Daily Star The Daily Star (дослівно – "Щоденна зірка") – щоденна газета-таблоїд, що видається з понеділка по суботу у Великій Британії з 2 листопада 1978 року. 15 вересня 2002 року було запущено дочірнє видання Daily Star Sunday з окремим персоналом. 31 жовтня 2009 року Daily Star опублікувала свій 10-тисячний номер. З березня 2018 року видання очолює Джон Кларк, пише Вікіпедія.

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