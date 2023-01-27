Перевозять перших осіб Росії: у Москві впав вертоліт в аеропорту Внуково

За попередніми даними, на борту нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

Авіакатастрофа у Внуково / Вікіпедія, Mash

27 січня в Москві трапилася авіакатастрофа. В аеропорту Внуково впав вертоліт Мі-8 компанії, яка перевозить перших осіб Росії.

За повідомленнями росЗМІ, вертоліт належить компанії СЛО "Росія". Це підприємство, що забезпечує перевезення посадових осіб Росії, а також представників спецслужб і військових.

Авіакатастрофа у Внуково - подробиці

Повідомляється, що вертоліт Мі-8 спеціального урядового льотного загону при посадці в аеропорту Внуково, попередньо, вдарився об землю хвостовою частиною. На місце відразу ж виїхали рятувальники.

За попередніми даними, на борту нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

РосЗМІ опублікували фото Мі-8, що впав у Внуково. Мі-8МТВ-1, випущений в 2013 році, і розрахований на 22 пасажира.

Авіакатастрофа у Внуково / Mash

Як повідомляв Главред, в грудні російські війська в Запорізькій області збили власний ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

У жовтні українські захисники протягом сорока хвилин збили російський ударний вертоліт Ка-52, а також штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ також збили вертоліт окупантів Ка-52.

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