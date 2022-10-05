"Перестати брехати": генерали РФ продовжують собачитися після нових провалів в Україні

У РФ йдуть раборки між генералами на тлі невдач в Україні/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Між російськими генералам тривають конфлікти і розбірки на тлі успішного просування Збройних сил України відразу на декількох напрямках в ході війни.

Зокрема, глава комітету Держдуми з оборони, генерал-полковник Андрій Картаполов визверився на російське Міноборони. Про це він сказав в ефірі у пропагандиста Соловйова. Live.

Він звернувся до керівництва МО РФ, яке веде війну проти України, із закликом "перестати брехати".

"Всі прикордонні села Бєлгородської області практично зруйновані. Ми це дізнаємося від кого завгодно - від губернаторів і воєнкорів. Але зведення Міноборони не змінюються", - каже генерал-рашист.

Він упевнений, що МО РФ не хоче "говорити навіть частину правди" про реальний стан справ на фронті.

"Це може призвести до втрати кредиту довіри", - додав Картаполов.

Зазначимо, російські генерали вже почали влаштовувати публічні розбірки через втечу окупаційних військ з Лиману Донецької області.

З критикою на керівництво Міноборони РФ обрушився колишній командувач 58-ю армією, генерал-лейтенант Андрій Гурульов, який є депутатом Держдуми. Істерику він закотив в ефірі пропагандистського ток-шоу на росТБ.

У свою чергу глава Чечні Рамзан Кадиров закотив істерику і в сказі став звинувачувати російських генералів у ганебній здачі лиману в Донецькій області, який звільнили Збройні Сили України.

При цьому він вже знайшов винного за здачу Лиману. Ним, на думку глави Чечні є командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

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