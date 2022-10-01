ЗСУ підуть вперед: Гайдай назвав нову мету для української армії після Лиману

Українська армія звільняє Донбас від окупантів РФ / Скріншот відео Telegram Залужного

Після звільнення Лиману в Донецькій області Збройні сили України можуть піти вперед, припустив глава військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

Він не виключив, що ЗСУ займуться звільненням Луганської області від окупантів після лиману на Донеччині. Таке припущення він зробив в ефірі національного телемарафону.

"Після звільнення Лиману очікуємо початку деокупації Луганщини", - сказав Гайдай.

За його словами, окупанти самі викладають в Мережу відео про те, що військове командування їх кинуло в Лимані напризволяще, а тим часом проведення "псевдореферендумів" на окупованих територіях в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях ніяк не впливають на події на фронті і Збройні сили впевнено просуваються вперед.

Також Гайдай зазначив, що в п'ятницю в Офісі президента проговорили кілька робочих питань, зокрема, що при деокупації кожного населеного пункту будемо відразу займатися забезпеченням його життєдіяльності.

Звільнення Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

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