Перепив знеболювальних: ЗМІ з'ясували, чому Путін згадав про "дєвочку-пріпєвочку" перед олігархами

Ліки, які приймає Путін, впливають на його психічний стан та на можливість раціонально мислити, вважають лікарі.

У зустрічі з олігархами брав участь справжній Путін, а не двійник / Колаж фото pixabay.com, скріншот

У четвер, 16 березня, російський диктатор Володимир Путін виступив на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців, де видав порцію нісенітниць. Як повідомляє Telegram-канал Генерал СВР, у заході брав участь справжній Путін, а не двійник, а дивна поведінка господаря Кремля пояснюється тим, що він випив завелику дозу знеболювальних препаратів.

За даними каналу, лікарі радили президенту РФ утриматися від участі в заходах, але Путін наполіг.

"Перед виступом президент прийняв збільшену дозу знеболювальних та, ймовірно під впливом лікарських засобів, наговорив багато зайвого у своїй промові. Нести ахінею, взагалі, в стилі Путіна, але, вчора попри читання з листочків, президента явно сильно заносило. Починаючи з того, що на початку він сказав: "я вдячна", далі, всі ці "дєвочкі-пріпєвочкі", "ріпки", "СВО пройшло, почалося, знову почалося, знову пройшло" та інша нісенітниця", - йдеться в повідомленні.

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На каналі додали, що сенс вчорашнього виступу Путіна залишився незрозумілим.

"Якщо треба було показати прогресуюче недоумство президента, то це єдине, що вдалося", - пише генерал СВР.

Також наголошується, що до вечора, коли дія ліків почала проходити, Путіну стало гірше, настрій зіпсувався, він відправився на необхідні медичні процедури.

"За оцінками фахівців, які беруть участь у лікуванні президента Росії, ті ліки, які він приймає в даний час, впливають на його психічний стан і впливають на можливість раціонально мислити, ухвалювати адекватні рішення", - додали на каналі.

Як повідомляв Главред, вчора Володимир Путін на з'їзді союзу промисловців і підприємців РФ не зміг адекватно відповісти на питання. Один з бізнесменів запитав главу Кремля про те, як він ставиться до "впровадження рекламних технологій в "нових медіа" для тих підприємців, які активно розвивають свій бізнес в Росії.

"Я - дєвочка-пріпєвочка, танцюю та співаю. Я Леніна не бачила, але я його люблю" — процитував у відповідь президент РФ частівку радянського періоду.

Також Путін додав: "Не знаю, про що ви говорите, але я підтримую".

Володимир Путін процитував частівку радянського періоду / скріншот

Крім того, Путін заявив, що нібито на Заході "порожні полиці магазинів і масовий дефіцит товарів". За його словами, дійшло до того, що громадяни західних країн тепер " змушені їсти ріпу замість салату і помідорів".

Хто така "дєвочка-пріпєвочка" Зазвичай так називають зразкових і трохи наївних дівчат, які не здатні існувати в сучасних реаліях. Вони завжди слухаються старших, поводяться правильно і ніколи не сперечаються.



Існує і повністю протилежне значення. Поняття "дєвочка-пріпєвочка" іноді використовується по відношенню до важких підлітків жіночої статі, які ведуть розпущений та розгульний спосіб життя.

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