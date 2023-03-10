"Путін клянчить в України почесну нічию": він втратив контроль і вже має іншу мету – Піонтковський

У диктатора РФ тепер почалася інша боротьба – за своє життя. Щоб залишитися при владі, він намагається затягнути війну або вийти на нічию.

Путін втратив контроль і має вже іншу мету у війні, вважає Піонтковський/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін втратив контроль над тим, що відбувається у нього під носом. Зараз він хоче затягнути війну проти України, щоб не втратити владу в РФ і втриматися на президентському кріслі.

Таку думку висловив російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Freedom". Він зазначає, що Путіну не вигідно зараз відкрито оголосити Україні війну замість так званої "спецоперації", як в РФ називають повномасштабне вторгнення. Адже тоді доведеться ставити економіку Росії на воєнні рейки.

Піонтковський проаналізував послання Путіна Федеральним зборам РФ і звернув увагу, що російський диктатор, очевидно, зараз зацікавлений у рутинізації війни.

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"Його жахлива фраза щодо того, що Росія підвищує материнський капітал, а також рішення всім учасникам "СВО" раз на пів року надавати двотижневу відпустку, вказують на те, що у його уявленні буде буденна війна, яка буде тягнутися кілька років. Така війна може врятувати владу Путіна, бо в ній не буде ані перемоги, ані поразки. А Путін може залишитися при владі", – зазначає Піонтковський.

За словами російського опозиціонера, рутинізація війни стала новим ідеологічним завданням диктатора РФ, і саме тому він уникає оголошення мобілізації.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Також Піонтковський звернув увагу, що так звані "посередники" намагаються змусити Україну погодитися на припинення вогню і поступитися частиною своїх територій. Експерт наголошує: Путін уже зрозумів, що програв війну проти України і зараз у нього нова боротьба – за своє життя.

"Йому треба уникнути прямої поразки. Путін молить Україну і Захід дати йому можливість почесної нічиєї, аби він міг подати її своєму глибинному народу як своє досягнення і причину для того, щоб залишатися при владі", – зазначає російський опозиціонер.

Також він зазначає, що "Путін втрачає контроль над тим, що відбувається в нього під носом". Підтвердженням цього є вибухи, дрони і події в Брянській області.

Чи може Путін втратити владу в РФ

Раніше російський опозиційний політик, депутат Державної Думи Російської Федерації 1996-2000 років Костянтин Боровий зазначав, що російське керівництво перебуває в стані паніки на тлі провалів у війні в Україні. За його словами, встояти путінському режиму найближчим часом буде вкрай складно.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що ситуація всередині РФ стає все більш напруженою. Такі конфлікти, як протистояння Міноборони окупантів з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним стають все більш явними. Путін припинив бути гарантом недоторканності і безпеки для кремлівських "еліт", на РФ найближчими місяцями очікує серйозне внутрішнє протистояння.

Нагадаємо, колишній керівник Генштабу Британії, генерал Річард Даннатт висловив думку, що якщо силам оборони України вдасться провести успішний контрнаступ, який може відбутися наприкінці весни – на початку літа, окупаційні війська РФ можуть розвалитися і побігти. За такого сценарію розвитку подій російські генерали здатні вигнати Путіна з Кремля.

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