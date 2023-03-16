На честь "Да Вінчі": ЗСУ успішно атакували позиції окупантів під Авдіївкою, у росіян шалені втрати

Успішна атака відбулась у день панахиди на дев’ятий день після загибелі Дмитра Коцюбайла.

ЗСУ успішно атакували позиції окупантів під Авдіївкою на честь загиблого "Да Вінчі" / 28-я ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, facebook.com/MAlina.Mykhailova

Збройні сили України 15 березня успішно атакували російські угруповання на трьох позиціях під Авдіївкою Донецької області. Загарбники зазнали величезних втрат. Окрім того, чотирьох окупантів вдалося захопити у полон.

"15 березня підрозділи 59-ї мотопіхотної бригади успішно атакували та знищили російські війська на трьох позиціях під Авдіївкою. Росіяни зазнали важких втрат, у бою четверо російських військовослужбовців зі складу 2-го батальйону 110-ї мотострілецької бригади ЗС РФ захоплені у полон", - повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Так, обмінний фонд поповнився чотирма росіянами. Серед них: Обдовський Сергій з міста Тверь, Даїров Яків з Оренбургської області, Кітов Юрий з Оренбургської області, Ертлеус Самрат з Оренбургської області.

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За словами Бутусова, успішна атака відбулась у день панахиди на дев’ятий день після загибелі Дмитра Коцюбайла, знаменитого воїна-добровольця, у якого в 59-й бригаді є друзі.

"Росіян розбили саме на тих позиціях, де багато десятків разів працював за останні 9 років сам друг "Да Вінчі", база якого знаходиться в Авдіївці. Звичайно, все це було добре сплановано як належить заздалегідь, це не були емоційні дії", - додав журналіст.

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

10 березня у Києві відбулося прощання із легендарним Героєм України Дмитром Коцюбайлом. На прощання з ним прийшли також президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що добре знав "Да Вінчі". Люди об'єднувалися навколо нього зі спільною метою – боротися за Україну.

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