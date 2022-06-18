Пентагон хоче збільшити поставки РСЗВ для України - Politico

У Пентагоні розглядають додаткові поставки РСЗВ для України / Reuters

Міноборони США планує збільшити поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим, повідомляє Politico з посиланням на заяву кількох чиновників США.

За їхньою інформацією, США мають намір відправити в Україну ще чотири РСЗВ у рамках наступного пакету військової допомоги. Але згоди щодо рішення ще не досягнуто.

"Міністерство оборони все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку ще чотирьох РСЗВ HIMARS ще не є остаточним", - підкреслив чиновник Пентагону.

За його словами, рішення про передачу РСЗВ буде засноване "на невідкладних потребах України". При цьому в адміністрації Байдена додали, що крім РСЗВ також плануються і поставки снарядів.

"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS і більшої кількості керованих снарядів", - зазначив чиновник.

Раніше Єнс Столтенберг зазначав, що Альянс готує план переходу ЗСУ на озброєння НАТО. Він підкреслив, що Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники і Партнери по Альянсу надають їй важке озброєння і нарощують свої зусилля.

Нагадаємо, на думку колишнього головнокомандувача союзними силами США і НАТО в Європі Уеслі Кларка, НАТО має прямо втрутитися у війну в Україні, інакше її не вдасться завершити.

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