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Пасажирський літак збила ракета РФ: Азербайджан пред’явив докази - Reuters

Даяна Швець
4 лютого 2025, 22:37
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Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", йдеться в заяві.
Пасажирський літак збила ракета РФ: Азербайджан пред’явив докази - Reuters
Росія підозрюється у знищенні пасажирського літака / Колаж: Головред, фото: prezident.az, Вікіпедія

Коротко:

  • Російська ППО атакувала пасажирський борт
  • Знайдено уламки ракети "Панцир-С" у збитому літаку

У грудні 2024 року пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс з Росії до Казахстану, зазнав катастрофи неподалік казахстанського міста Актау. Внаслідок аварії загинули всі 38 людей, що перебували на борту.

Згідно з інформацією, отриманою Reuters від джерела в уряді Азербайджану, причиною трагедії стала ракета, випущена російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".

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"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був витягнутий з літака та ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", - сказав співрозмовник інформаційного агентства.

Пасажирський літак збила ракета РФ: Азербайджан пред’явив докази - Reuters
"Панцир-С" / Інфографіка: Главред

Як відомо, 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані розбився літак Embraer, що належав авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" і виконував рейс із Баку до Грозного. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв тоді заявив, що літак було обстріляно із землі. Він наголосив, що Росія повинна була визнати свою відповідальність, вибачитися перед Азербайджаном як перед дружньою країною та офіційно повідомити про це громадськості.

Авіакатастрофа азербайджанського літака - головне

Як повідомляв Главред, 27 грудня Азербайджан підтвердив збиття літака Росією. Як йшлося в заяві, РФ має попросити вибачення за атаку пасажирського судна.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв зробив заяву про катастрофу літака під Актау. Версії, які висували в РФ, вказують на те, що російська сторона "хотіла зам'яти справу", вважає він.

З часом очільник Кремля Володимир Путін вибачився, але не за збиття літака. Він заявив, що літак AZAL намагався приземлитися в Грозному, який нібито був під атакою дронів, тому працювала ППО.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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