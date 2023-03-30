Параноя в Кремлі: Путін ночує у своєму кабінеті через стрес і війну – ЗМІ

На тлі невдач, які російські окупанти зазнають у війні проти України, диктатор Володимир Путін переїхав до добре охоронюваного палацу в Кремлі.
Така ситуація викликана стресом у господаря Кремля, адже зовсім недавно він проводив час в підмосковній резиденції в Ново-Огарьово, пише The Mirror.
Нагадується, що раніше Путін говорив, що під час недавнього візиту приймав лідера Китаю Сі Цзіньпіна у своїй кремлівській квартирі.
Куди переїхав кремлівський диктатор
За словами диктатора, у своїй кремлівській квартирі він останнім часом проводить багато часу.
Цю ж інформацію підтвердив прес-секретар Дмитро Пєсков. За його словами, з початку війни в Україні Путін часто проводить час у кремлівській квартирі, бо має щільний робочий графік.
Журналісти додали, що квартира Путіна знаходиться в Сенатському палаці, який спроектував російський архітектор Матвій Казаков в 1776 – 1787 роках.
Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.
Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.
У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.
Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.
Читайте більше:
- Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смерті
- Тремтить і кульгає: у Британії розповіли про діагноз Путіна
- Невролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і розповіла про його захворювання