Параноя в Кремлі: Путін ночує у своєму кабінеті через стрес і війну – ЗМІ

У своїй кремлівській резиденції Володимир Путін останнім часом проводить багато часу.

Володимир Путін / kremlin.ru

На тлі невдач, які російські окупанти зазнають у війні проти України, диктатор Володимир Путін переїхав до добре охоронюваного палацу в Кремлі.

Така ситуація викликана стресом у господаря Кремля, адже зовсім недавно він проводив час в підмосковній резиденції в Ново-Огарьово, пише The Mirror.

Нагадується, що раніше Путін говорив, що під час недавнього візиту приймав лідера Китаю Сі Цзіньпіна у своїй кремлівській квартирі.

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Куди переїхав кремлівський диктатор

За словами диктатора, у своїй кремлівській квартирі він останнім часом проводить багато часу.

Цю ж інформацію підтвердив прес-секретар Дмитро Пєсков. За його словами, з початку війни в Україні Путін часто проводить час у кремлівській квартирі, бо має щільний робочий графік.

Журналісти додали, що квартира Путіна знаходиться в Сенатському палаці, який спроектував російський архітектор Матвій Казаков в 1776 – 1787 роках.

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

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