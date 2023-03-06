Відкрив вогонь на ураження: строковик РФ в Курській області розстріляв товаришів по службі

Російський солдат-строковик в Курській області в ніч на понеділок, 6 березня, відкрив вогонь, в результаті чого застрелив свого товариша по службі.
Крім того, ще один солдат РФ отримав поранення, повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що у 37-й мотострілецькій бригаді в/ч 69647, яка тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області, військовий-строковик відкрив стрілянину.
Як пишуть журналісти, вартовий 22-річний Магомед М.почув сторонніх у зоні вартового посту. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було, і строковик відкрив вогонь на ураження.
В результаті стрілянини загинув 19-річний строковик з Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат строкової служби з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні.
Також видання публікує заретушоване фото одного з учасників перестрілки.
Раніше повідомлялося про те, що в Росії військовий, службовець за контрактом, наїхав на військовому КамАЗі на колону солдатів-строковиків.
Це сталося на полігоні в місті Мирний Архангельської області.
В результаті загинули двоє солдатів. Один з них загинув відразу від удару вантажівки, інший – в лікарні. Ще 11 військових потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
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