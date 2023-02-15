"Жити з цим не можу": в РФ вкоротив собі віку строковик, якого збиралися кинути на війну в Україну

Солдат написав передсмертну записку, у якій зазначив, що просив не відправляти його в Україну. Але після цього командування почало з нього знущатися.

В РФ вкоротив собі віку строковик, якого збиралися кинути на війну в Україну/ ua.depositphotos.com, Telegram

У країні-агресорці РФ вкоротив собі віку російський строковик, якого збиралися відправити на війну проти України. У передсмертній записці він написав, що його "вписали у ротацію в Україну", а коли він почав просити командування не відправляти його на війну, старші за званням почали з нього знущатися.

Передсмертну записку, у якій він пояснив мету самогубства, виявили біля тіла солдата. Товариші по службі встигли сфотографувати записку перед тим, як командування відібрало її. Про це повідомляє Telegram-канал "Мобілізація".

Проте далі у матеріалах справи ця записка не фігурувала.

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У записці солдат пояснив, що він не хотів їхати на війну в Україну, адже з його роти ніхто з фронту не повернувся живим. Коли ж він попросив командира не відправляти його на війну, а залишити в пункті постійної дислокації, той відмовив. А після цього сам командир та сержанти почали знущатися з солдата.

Російський солдат написав, що не хоче описувати ті знущання, які він пережив, проте, мовляв, жити з цим далі не може.

Строковик Сергій Гридін служив у 2-й понтонній роті військової частини №11361, яка дислокується в Московській області. Тіло 20-річного солдата виявили 10 лютого товариші по службі.

Передсмертна записка російського строковика/ Telegram

Про самогубство російського солдата написала і його сестра у соцмережах, проте вона не вказала причину такого вчинку.

Пост сестри російського строковика, який вкоротив собі віку/ Telegram

Раніше повідомлялося, що російський окупант сам знайшов свою смерть на полі бою, "зустрівшись" з українським дроном-камікадзе. Безпілотник приземлився серед поля, а загарбник вирішив вдарити його палицею. Безпілотник вибухнув і вбив окупанта.

Нагадаємо, бойовики терористичної "ЛНР" записали звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова зі скаргами на чеченських найманців. За словами бойовиків "ЛНР", вони відмовляються воювати разом з кадирівцями, тому що ті грабують місцеве населення, влаштовують розбірки з бойовиками "ЛДНР", при цьому ще й ґвалтують останніх.

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