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Строковики "пропали безвісти": нові дані про загибель команди крейсера Москва

18 квітня 2022, 20:46

У РФ родичам зниклих моряків говорять про те, що проходить операція з пошуку членів екіпажу.

Крейсер Москва
Підбитий крейсер Москва / twitter.com/Osinttechnica

З'являються нові дані про загибель членів екіпажу російського ракетного крейсера Москва, який був затоплений в результаті удару ЗСУ.

Мешканка Криму Юлія Цивова розповіла, що її 19-річний син Андрій служив на флоті як матрос строкової служби і після краху загибелі "Москви" числиться в списку зниклих безвісти. Мати 20-річного матроса Микити Сиромясова Олеся Дубініна, яка живе в Севастополі, також не може знайти сина, повідомляє BBC.

Як розповіла мати "зниклого" матроса Юлія Цивова, військові РФ говорили, що моряка немає на місці бойових дій.

"Дівчина, цього не може бути, що він там", - сказали вони мені. Але це якісь формулювання військкомату... я їм кажу: чому там вони? А вони: "Та не може бути!". Сказали, що не може бути, щоб строковики були на тому кораблі... Я кажу, ну як не може, Якщо я знаю, що вони туди плавають! Вони прийдуть на тиждень (в порт окупованого Росією Севастополя), постоять і знову йдуть в море".

За словами заступника командира, проходить операція з пошуку членів екіпажу.

У свою чергу користувачка ВКонтакте Уляна Тарасова в неділю також повідомила, що її син пропав безвісти на крейсері "Москва". Мати матроса строкової служби Микити Сиромясова Олеся Дубініна дізналася про те, що крейсер "Москва" горить, з соцмереж. З офіційних повідомлень випливало, що екіпаж евакуйований, і Дубініна не хвилювалася. Але пізніше виявилося, що він також "пропав безвісти".

читайте такожСтратегічна втрата РФ: у США оцінили затоплення крейсера Москва після удару ЗСУ

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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війна Росії та України крейсер Москва
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