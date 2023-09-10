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Відмовився арештувати Путіна: президент Бразилії зробив скандальну заяву

Альона Вороніна
10 вересня 2023, 09:25 оновлено 10 вересня, 09:27
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Лула да Сілва сказав, що гарантує російському диктатору безпеку, якщо той приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
Владимир Путин, Луис Лула да Силва
Бразильський президент оскандалився новою заявою про Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Lula

Президент Бразилії Луїс Лула да Сілва заявив, що російського диктатора Володимира Путіна "ні в якому разі не заарештують" у Бразилії, якщо він наступного року відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро.

Про це він сказав в інтерв’ю в кулуарах зустрічі G20 у Делі, пише Reuters. При цьому він додав, що Путіна запросять на захід наступного року.

"Я вірю, що Путін може легко поїхати до Бразилії. Що я можу вам сказати, це те, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його ні в якому разі не заарештують", – сказав Лула.

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Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у незаконній депортації сотень дітей з України під час повномасштабного вторгнення. Тепер у 121 країні, яка ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, Путіна можуть заарештувати у разі відвідуванням ним цієї країни.

Скандальні заяви президента Бразилії

На початку квітня 2023 року президент Бразилії зганьбився заявою про війну – запропонував віддати Крим країні-агресорці Росії. На думку Луїса Інасіу Лула да Сілва, такий крок нібито необхідний для того, щоб покінчити з війною.

Крім цього, у липні поточного року президент Бразилії осоромився заявою про війну і "наїхав" на Зеленського. Він заявив про те, що світ нібито вже втомився від війни Росії в Україні, і почав наполягати на мирних зусиллях по завершенню "конфлікту".

На початку серпня президент Бразилії поскаржився, що Україна і РФ "не готові до миру". На думку бразильського лідера, ні Україна, ні РФ зараз не готові до переговорів. Крім цього, він накинувся на західні країни за те, що вони "не зупинили війну".

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війна в Україні Бразилія Володимир Путін вторгнення Росії
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