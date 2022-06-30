Батько загиблого на "Москві" строковика обізвав Путіна, але готовий воювати проти України

Батько загиблого моряка обізвав Путіна брехуном / Фото Вікіпедія

Батько зниклого безвісти солдата-строковика Єгора Шкребця з крейсера "Москва", назвав Володимира Путіна виродком та брехуном.

Так Дмитро Шкребець відреагував на брехню російського диктатора про те, що в бойових діях не беруть участь солдати, які проходять строкову службу, а нібито лише професійні військові, написав він у своєму каналі в Telegram "Крейсер " Москва".

"З цього брехуна я почну питати першим! Брехлива тварюка, 4 липня мій син мав повернуться додому! Поверни мені сина, ублюдок! Я віддав його тобі на строкову службу, де мій син?"- написав росіянин.

При цьому він заявив, що не вважає Україну повноцінною країною і нібито готовий воювати проти воїнів Збройних сил України, якщо його призвуть.

"Я син моєї Батьківщини. Я не вважаю Україну повноцінною країною. Подобається вам це чи ні. Тепер повернення немає. Якщо буде мобілізація, я перший встану під рушницю, та зменшуватиму офіцерський склад ЗСУ дуже методично і спокійно", – написав Шкребець.

Відомо, що Шкребець був одним з перших, хто публічно розповів про втрати через катастрофу російського флагмана "Москва", який був підбитий ракетами "Нептун" 13 квітня. У той же час Міноборони РФ смерть більшості солдатів не підтверджує, називаючи загиблих "зниклими безвісти".

Шкребець критикував російське військове керівництво, називав представників влади" покидьками " і заявляв, що острів Зміїний – це Україна. Він також стверджував, що моряків на "Москві" ніхто навіть не намагався врятувати.

Нагадаємо, на російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун. В результаті отриманих пошкоджень корабель затонув у Чорному морі.

Тим часом Великобританія, Данія, Нідерланди та інші держави надають Україні протикорабельні ракети Harpoon. Йдеться про пускові установки, які можна запускати з кораблів і вражати Морські об'єкти противника.

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