Освистали і відправили за кораблем: у Грузії протест через перший за 4 роки рейсовий літак з РФ

Російський літак, який здійснив прямий рейс з Москви, здійснив посадку у Тбілісі. Але в аеропорту йому влаштували "теплий прийом".

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У Грузії протест через приліт першого за 4 роки прямого рейсового літака з РФ/ Twitter Helen Khoshtaria

У столиці Грузії Тбілісі вперше після 4-річної перерви приземлився літак російської авіакомпанії "Азимут", який здійснив прямий рейс із Москви.

Про це повідомило грузинське видання Formula news. Зазначається, що літак вилетів з аеропорту "Внуково" і приземлився у Тбілісі о 13:17 за місцевим часом (12:17 за київським часом).

Це перший рейс зі столиці країни-агресорки Росії до грузинської столиці після того, як були зняті обмеження на прямі перельоти між двома державами. Зазначається, що на честь такої "події" пасажирів на борту пригощали шампанським.

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Видання "Ехо Кавказу" зазначає, що перший рейс доставив у Грузію делегацію прокремлівських політиків і громадських діячів.

Але грузини влаштували літаку "теплий прийом". В аеропорту відбувся протест грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів до Росії.

Люди зустрічали російське повітряне судно з плакатами, на яких літак відправляли за російським військовим кораблем. Також громадяни Грузії нагадали, що Росія – країна-терорист. Частина протестувальників були з грузинськими та українськими прапорами, дехто – з прапором Євросоюзу.

Для охорони порядку в аеропорт стягнули велику кількість правоохоронців.

Нагадаємо, 15 травня 2023 року стало відомо, що Грузія відновлює авіасполучення з країною-агресоркою Росією. При цьому грузинський уряд заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між РФ і Грузією було б непрагматично.

У свою чергу Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси з Грузії в РФ. До того ж російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії.

Раніше повідомлялося, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на останні новини та назвала провокацією рішення країни-агресорки Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки. Зурабішвілі зазначила, що вважає таке рішення "черговою російською провокацією". Вона написала, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли РФ продовжує агресивну війну проти України та окупує частину території Грузії.

Нагадаємо, раніше у МЗС урезонили прем'єра Грузії, який "наїхав" на Зеленського. У Міністерстві закордонних справ України категорично спростовують інсинуації грузинської влади про нібито підготовку Україною державного перевороту в Грузії і втягування її у війну з РФ, і вірять, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини українського і грузинського народів, заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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