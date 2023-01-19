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"Він це зробить": Грозєв заявив, що Путін всерйоз розглядає можливість ядерного удару по Польщі

19 січня 2023, 22:15
Путін зрештою це зробить, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться, вважає Грозєв.
Владимир Путин, ядерное оружие, ядерный удар
Путін всерйоз розглядає можливість ядерного удару по Польщі / УНІАН, ua.depositphotos.com

Керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі.

Коментуючи можливі сценарії конфлікту Росії та НАТО, Грозєв в інтерв'ю "Главкому" зазначив, що у цьому випадку не так важливі варіанти дій Путіна, значно важливіше, як на це реагуватиме колективний захід.

"Чи готові західні держави у певний момент вступити у війну і що для них є червоною лінією. Бо, судячи з тієї інформації, яку я отримував ще навіть до початку великомасштабної війни, російський зверхник готовий піти на ядерний крок у меншому або більшому масштабі. Хоча, в ідеальних умовах не хотів би використовувати цього останнього аргументу у війні з Україною. У такому разі зникне будь-який сенс шукати соціальне виправдання для росіян. Наратив про допомогу "братньому народові" тоді просто повністю самознищиться", - пояснив він.

Крім того, за словами Грозєва, російський диктатор цілком серйозно розглядає можливість завдання ядерного удару по Польщі.

"І він таки зрештою це зробить, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться. Адже здатен на таке", - переконаний керівник Bellingcat.

Путін шантажує Україну ядерною зброєю

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно український дипломат Володимир Єльченко повідомив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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війна в Україні війна Росії та України
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